Євген Шевченко — нардепу оголосили підозру у держзраді

Затримання депутата. Фото: ДБР

Служба безпеки та Державне бюро розслідувань оголосило про підозру у державній зраді ще одному народному депутату України. Правоохоронці з'ясували, що він систематично займався інформаційно-підривною діяльністю в інтересах Росії.

Про це повідомляє СБУ та ДБР.

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За даними СБУ, нардеп масово розповсюджував фейки російської пропаганди щодо подій у нашій державі та її зовнішньополітичного курсу, а у жовтні-листопаді 2024 року поширював викривлену інформацію про командування Сил оборони України та суспільні настрої всередині нашої держави.

"Для "розгону" кремлівських наративів він активно використовував свої канали у відеохостингу ютуб і телеграм, а також ефіри в українських та ворожих ЗМІ. Незалежна експертиза підтвердила факти злочинних дій фігуранта на шкоду обороноздатності та інформаційній безпеці України", — йдеться у повідомленні.

Крім того, у межах досудового розслідування отримано дані, які свідчать про те, що протягом 2020-2023 років нардеп неодноразово відвідував Білорусь, де спілкувався із керівництвом цієї держави та налагоджував "схеми" щодо закупівлі для підконтрольних йому компаній електроенергії та аміачних добрив за заниженою вартістю.

Затримання депутат. Фото: ДБР

Надалі підвладні йому комерційні структури продавали відповідні ресурси за штучно завищеною ціною для одержання надприбутків. Для того, аби реалізувати оборудки, нардеп залучав підставних осіб, зокрема, нерезидентів підконтрольних йому фірм.

"Режим сприяння" з боку білоруської влади дозволив депутату за пів року отримати 1,5 млн євро чистого прибутку. Водночас в Україну він зміг перевести лише 500 тис. євро. Решту не вдалося отримати у зв’язку з блокуванням сумнівних транзакцій з боку фінансового моніторингу одного з європейських банків", — додали в ДБР.

Яке покарання чекає на нардепа

На підставі одержаних доказів нардепу повідомлено про підозру у державній зраді. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

ДБР та СБУ в Шевченка. Фото: ДБР

За даними СБУ, суд проситимуть обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про кого йдеться

У своїх повідомленнях ні СБУ, ні ДБР не назвали ім'я народного депутата. Однак низка ЗМІ повідомляють, що йдеться про Євгенія Шевченка.

"Нардеп Шевченко не раз спричиняв скандали проросійськими заяви та висловлюванням симпатій до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка", — пише УП.

Нагадаємо, у Харкові судили колаборантку, яка прославляла в Telegram армію РФ. Їй присудили десять років позбавлення волі.

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