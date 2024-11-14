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СБУ и ГБР объявили подозрение еще одному нардепу — о ком речь

14 ноября 2024 15:52
Карина Приходько - Редактор
Евгений Шевченко – нардепу объявили подозрение в госизмене
Задержание депутата. Фото: ДБР
Карина Приходько - Редактор

Служба безопасности и Государственное бюро расследований объявили о подозрении в государственной измене еще одному народному депутату Украины. Правоохранители выяснили, что он систематически занимался информационно подрывной деятельностью в интересах России.

Об этом сообщает СБУ и ГБР.

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По данным СБУ, нардеп массово распространял фейки российской пропаганды о событиях в нашем государстве и его внешнеполитическом курсе, а в октябре-ноябре 2024 года распространял искаженную информацию о командовании Сил обороны Украины и общественных настроениях внутри нашего государства.

"Для "разгона" кремлевских нарративов он активно использовал свои каналы в видеохостинге Ютуб и Телеграмм, а также эфиры в украинских и вражеских СМИ. Независимая экспертиза подтвердила факты преступных действий фигуранта в ущерб обороноспособности и информационной безопасности Украины", — говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках досудебного расследования получены данные, свидетельствующие о том, что в течение 2020-2023 годов нардеп неоднократно посещал Беларусь, где общался с руководством этого государства и налаживал "схемы" закупки для подконтрольных ему компаний электроэнергии и аммиачных удобрений по заниженной стоимости. .

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Задержание депутата. Фото: ГБР

В дальнейшем подвластные ему коммерческие структуры продавали соответствующие ресурсы по искусственно завышенной цене для получения сверхприбылей. Для того чтобы реализовать сделки, нардеп привлекал подставных лиц, в частности, нерезидентов подконтрольных ему фирм.

"Режим содействия" со стороны белорусских властей позволил депутату за полгода получить 1,5 млн евро чистой прибыли. В то же время в Украину он смог перевести только 500 тыс. евро. Остальные не удалось получить в связи с блокированием сомнительных транзакций со стороны финансового мониторинга одного из европейских банков", — добавили в ГБР.

Какое наказание ждет нардепа

На основании полученных доказательств нардеп уведомлен о подозрении в государственной измене. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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ДБР и СБУ в Шевченко. Фото: ДБР

По данным СБУ, суд будут просить избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

О ком идет речь

В своих сообщениях ни СБУ, ни ГБР не назвали имя народного депутата. Однако ряд СМИ сообщают, что речь идет о Евгении Шевченко.

"Нардеп Шевченко не раз вызывал скандалы пророссийскими заявлениями и выражением симпатий к самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко", — пишет УП.

Напомним, в Харькове судили коллаборантку, прославлявшую в Telegram армию РФ. Ей присудили десять лет лишения свободы.

Также мы писали, что украинцы, работавшие на российские спецслужбы и сдавшие позиции украинских военных в Донецкой области, в частности в Славянске, вынесли приговор. Предательница проведет за решеткой 15 лет.

СБУ ГБР госизмена подозрение народные депутаты

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Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

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