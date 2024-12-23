Чиновник ГНСУ помогал уклоняющимся бежать за границу

Проверка на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

По материалам Государственного бюро расследований будут судить чиновника, который помог десяткам мужчин выехать в Польшу. Эти люди пересекали границу, имея при себе подробные удостоверения об инвалидности.

Об этом сообщили в ДБР в понедельник, 23 декабря.

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Помогал мужчинам бежать за границу

"Работники ГБР завершили расследование в отношении заместителя начальника одного из отделений пункта пропуска "Краковец" Госпогранслужбы и инспектора", — говорится в сообщении.

Чиновник способствовал в пересечении границы гражданам с поддельными удостоверениями о ІІІ группе инвалидности. Подозреваемый лично встречал автомобили с "клиентами" и направлял их вне очереди в одну из свободных полос движения. Там он забирал паспорта уклонистов и их удостоверения и передавал эти документы инспектору, не осведомленному о преступных намерениях своего руководителя.

Также отмечается, что должностное лицо убеждало, что эти лица находятся "на контроле" у высшего руководства и нужно сделать все, чтобы они как можно быстрее пересекли границу.

По указанию обвиняемого, инспектор не проводил надлежащую проверку документов, а также вносил сведения о них в базу данных лиц, имеющих законные основания для пересечения границы. После этого мужчины законно уезжали в Польшу.

В течение мая-июня 2024 года по такой схеме уехали 27 граждан. Если фигуранта дела признают виновным, ему грозит семь лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что ДБР разоблачило заместителя начальника подразделения одной из воинских частей Донбасса. Он использовал подчиненных в собственных целях.

Напомним, что также сотрудники ДБР разоблачили в Закарпатье правоохранителя, который помогал уклонистам бежать за границу.