Ухилення від мобілізації — на Закарпатті викрили правоохоронця

Обшуки у підозрюваного правоохоронці. Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань викрило на Закарпатті правоохоронця, який допомагав ухилянтам тікати за кордон. Свої "послуги" він оцінював у 10 тисяч доларів.

Про це повідомила пресслужба ДБР у четвер, 28 листопада.

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Правоохоронці з'ясували, що до правоохоронця наприкінці жовтня звернувся знайомий, який з товаришем бажали незаконно виїхати з України. Правоохоронець запропонував свої послуги та обіцяв підвезти їх до кордону з Угорщиною та надати інструкції, як непомітно перейти кордон.

Чоловіки передали частину грошей — п'ять тисяч доларів — і вирушили до Мукачева, де зустрілися з правоохоронцем. Той доставив їх до прикордонної зони, де дав вказівки щодо подальших дій. Проте прикордонники все одно затримали обох ухилянтів.

Під час обшуку в правоохоронця вилучено отримані гроші, телефон та автомобіль.

Обшуки у правоохоронця. Фото: ДБР

"Йому повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленні осіб через держкордон, а також обрано запобіжний захід — тримання під вартою", — наголосили в ДБР.

Нагадаємо, нещодавно дружина Тимура Мірошниченка розкрила шокуючу схему ухилянтів. Для цього задіяні інтернати.

Також ми писали, що одеські прикордонники знайшли схованку у фурі, де перебували ухилянти. Вони намагалися виїхати до Молдови.