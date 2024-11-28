Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow "Допомагав" ухилянтам — на Закарпатті викрили правоохоронця arrow

"Допомагав" ухилянтам — на Закарпатті викрили правоохоронця

28 листопада 2024 11:08
Карина Приходько - Редактор
Ухилення від мобілізації — на Закарпатті викрили правоохоронця
Обшуки у підозрюваного правоохоронці. Фото: ДБР
Карина Приходько - Редактор

Державне бюро розслідувань викрило на Закарпатті правоохоронця, який допомагав ухилянтам тікати за кордон. Свої "послуги" він оцінював у 10 тисяч доларів.

Про це повідомила пресслужба ДБР у четвер, 28 листопада. 

Читайте також:

Що відомо про схему правоохоронця

Правоохоронці з'ясували, що до правоохоронця наприкінці жовтня звернувся знайомий, який з товаришем бажали незаконно виїхати з України. Правоохоронець запропонував свої послуги та обіцяв підвезти їх до кордону з Угорщиною та надати інструкції, як непомітно перейти кордон.

Чоловіки передали частину грошей — п'ять тисяч доларів — і вирушили до Мукачева, де зустрілися з правоохоронцем. Той доставив їх до прикордонної зони, де дав вказівки щодо подальших дій. Проте прикордонники все одно затримали обох ухилянтів.

Під час обшуку в правоохоронця вилучено отримані гроші, телефон та автомобіль.

null
Обшуки у правоохоронця. Фото: ДБР

"Йому повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленні осіб через держкордон, а також обрано запобіжний захід — тримання під вартою", — наголосили в ДБР. 

Нагадаємо, нещодавно дружина Тимура Мірошниченка розкрила шокуючу схему ухилянтів. Для цього задіяні інтернати. 

Також ми писали, що одеські прикордонники знайшли схованку у фурі, де перебували ухилянти. Вони намагалися виїхати до Молдови. 

ДБР хабар поліція Закарпаття ухилянти

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:44 Підла ескалація — Зеленський відреагував на атаку по Україні

11:40 Зміни у тарифній сітці Київстару — що чекає абонентів у грудні

11:23 Експерт розповів про наслідки для Росії від удару "Орєшінком"

11:23 Коли одеситам включать світло — нові графіки на четвер

11:21 У ПС назвали кількість дронів та ракет, які збили за ніч

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

11:20 Батько затриманого хлопця увірвався з ножем в ТЦК у Кривому Розі

11:18 Які знижки й допомогу матимуть УБД в грудні 2024 року

11:08 "Допомагав" ухилянтам — на Закарпатті викрили правоохоронця

11:02 В мережі показали, як рухались ракети та дрони РФ під час атаки

10:54 Кількість постраждалих внаслідок атаки на Одещину зросла

11:44 Підла ескалація — Зеленський відреагував на атаку по Україні

11:40 Зміни у тарифній сітці Київстару — що чекає абонентів у грудні

11:23 Експерт розповів про наслідки для Росії від удару "Орєшінком"

11:23 Коли одеситам включать світло — нові графіки на четвер

11:21 У ПС назвали кількість дронів та ракет, які збили за ніч

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

11:20 Батько затриманого хлопця увірвався з ножем в ТЦК у Кривому Розі

11:18 Які знижки й допомогу матимуть УБД в грудні 2024 року

11:08 "Допомагав" ухилянтам — на Закарпатті викрили правоохоронця

11:02 В мережі показали, як рухались ракети та дрони РФ під час атаки

10:54 Кількість постраждалих внаслідок атаки на Одещину зросла

06:40 Ціни на мідь — яка вартість кольорових металів у листопаді

27 листопада 2024
Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

26 листопада 2024

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

25 листопада 2024

17:15 Буковель на Новий Рік — скільки коштує нерухомість на курорті

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

Text

09:30 У Байдена наказали Україні мобілізувати 18-річних — Ранок.LIVE

Text

00:08 Кривонос назвав суму, яку витратили на неякісні міни

27 листопада 2024
Text

17:54 Комунальник відповів, наскільки зношений водопровід у Києві

Text

17:50 Заява Єрмака про переговори та допомога від США — ефір Вечір.LIVE

Text

14:39 Нардеп назвав переваги створення рекрутингових центрів

Text

13:44 Корупція серед ректорів — нардеп заявив про можливі арешти

Text

13:00 США примусять Україну до переговорів з Росією — ефір День.LIVE

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

12:31 Гончаренко повідомив про катастрофічну кількість бракованих мін

Text

11:11 Проблеми в Південній Кореї вплинуть на допомогу Україні, — нардеп

Text

09:17 Кияни просять скасувати зупинку транспорту під час тривог

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК

25 листопада 2024

14:53 13-та зарплата в грудні — хто отримає бонус до новорічних свят

23 листопада 2024

06:02 Гарячі бутерброди — смачний сніданок для всієї родини за 5 хвилин