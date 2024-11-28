Уклонение от мобилизации — на Закарпатье разоблачили правоохранителя

Обыски у подозреваемого правоохранители. Фото: ГБР

Государственное бюро расследований разоблачило на Закарпатье правоохранителя, который помогал уклонистам бежать за границу. Свои "услуги" он оценивал в 10 тысяч долларов.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в четверг, 28 ноября.

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Правоохранители выяснили, что к правоохранителю в конце октября обратился знакомый, который с товарищем желали незаконно выехать из Украины. Он предложил свои услуги и обещал подвезти их к границе с Венгрией и дать инструкции, как незаметно перейти границу.

Мужчины передали часть денег — пять тысяч долларов — и отправились в Мукачево, где встретились с правоохранителем. Тот доставил их в пограничную зону, где дал указания по дальнейшим действиям. Однако пограничники все равно задержали обоих уклонистов.

При обыске у правоохранителя изъяты полученные деньги, телефон и автомобиль.

Обыски у правоохранителя. Фото: ДБР

"Ему сообщено о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через госграницу, а также избрана мера пресечения — содержание под стражей", — подчеркнули в ГБР.

Напомним, недавно жена Тимура Мирошниченко раскрыла шокирующую схему уклонистов. Для этого задействованы интернаты.

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