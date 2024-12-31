Фиктивный брак для выезда за границу — на Закарпатье задержали мужчину и женщину

Задержание нарушителей на границе. Фото: ГПСУ

В пункте пропуска "Вилок" Закарпатской области пограничники разоблачили фиктивных супругов. Женщина с инвалидностью хотела помочь военнообязанному уехать за границу.

Об этом сообщили в пресс-службе Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) во вторник, 31 декабря.

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Пограничники рассказывают, что 37-летний житель Тячева заключил брак и женщиной, имеющей инвалидность II группы.

"Таким образом закарпатец пытался получить основание для выезда за границу на период действия военного положения. Во время собеседования женщина сообщила, что на самом деле не собиралась создавать семью, а лишь хотела помочь закарпатцу уехать в Венгрию. За это, по словам закарпатки, мужчина должен оплатить ей лечение", — говорится в сообщении.

В ГПСУ добавили, что направили в полицию уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

"В соответствии с семейным Кодексом Украины (ч. 2 ст. 40), брак является фиктивным, если он заключен женщиной и мужчиной или одним из них без намерения создания семьи и обретения прав и обязанностей супругов", — подчеркнули пограничники.

Ранее заместитель начальника штаба седьмого пограничного отряда Сергей Курило заявил о большом количестве попыток незаконного пересечения границы во Львовской области. С начала этого года известно о более 330 случаев.

Также в ГПСУ отметили, что в течение 2024 года было разоблачено более 330 преступных групп, которые помогали незаконно пересекать границу.