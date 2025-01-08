В Гомельском районе Беларуси начались военные учения — что известно

Белорусские военные. Фото: belta.by

В Гомельском районе Беларуси начались учения с теробороной. Они продлятся с 8 по 31 января.

Об этом сообщает "Беларускі Гаюн".

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Известно, что под руководством председателя Гомельского райисполкома пройдут сборы военнообязанных территориальных войск. Во время этого будет осуществлен призыв из запаса резервистов, а командование стрелкового батальона восстановит навыки в управлении.

Гомельский район. Фото: "Беларускі Гаюн"

Вероятно, также отработают формирование отрядов народного ополчения.

Особый акцент сделают на подготовке военнообязанных к сотрудничеству с инженерными подразделениями. Сообщается, что стрелковые батальоны территориальных войск Беларуси включают инженерно-саперные взводы.

"Не исключено, что во время собрания гомельская тероборона отработает фортификационное оборудование позиций, устройство инженерных заграждений, выполнение маскировки и тому подобное", — говорится в сообщении

Известно, что Гомельский район граничит с Черниговской областью Украины.

Пост "Беларускі Гаюн". Фото: скриншот

Напомним, на Волыни мужчину и его сообщника задержали при попытке незаконного пересечения границы с Беларусью. В результате этого состоялось судебное заседание.

Ранее представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что сообщения о возможном размещении российской ракеты "Орешник" в Беларуси являются элементом информационной войны.