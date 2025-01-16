Риск для США, НАТО и Украины — Россия де-факто аннексировала Беларусь

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Кремль находится на завершающем этапе многолетней попытки де-факто аннексировать Беларусь, что значительно усилит военный и экономический потенциал России для достижения ее геополитических целей. Уже есть угроза существованию Беларуси как суверенного государства.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) в четверг, 16 января.

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Анексия Беларуси

Исследователи указывают, что усилия Москвы по интеграции Беларуси через механизмы Союзного государства уже принесли значительные результаты, что требует от НАТО переосмысления последствий такого усиления российского контроля. Беларусь становится не только союзником, но и инструментом Кремля для реализации глобальных амбиций.

"Беларусь — это не просто союзник России; Кремль превращает Беларусь в стратегический фактор, способствующий способности России распространять влияние по всему миру. Кремль будет использовать свои последние, но глубоко укоренившиеся достижения в Беларуси, чтобы компенсировать затраты длительной войны России против Украины, ускорить восстановление России после войны в Украине и помочь России подготовиться к будущим войнам быстрее, чем Россия смогла бы сама. Политики должны начать планировать будущее, в котором Беларусь будет не только порабощенной нацией, но и фактически продолжением Российской Федерации", — говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что Россия стремится получить полный оперативный контроль над белорусскими вооруженными силами, разместить постоянные военные базы, а также установить политический союз с единым законодательством и учреждениями. Экономическая интеграция предполагает создание общих рынков, валютного союза и свободного перемещения рабочей силы. Стратегическое расположение Беларуси на восточном фланге НАТО, её экономические ресурсы и население используются для усиления российской государственной мощи.

"Набор желаемых Кремлем интеграционных мероприятий с Беларусью настолько широк и всеобъемлющ, что труднее определить, что Москва не будет контролировать в Беларуси, если ей это удастся, чем перечислить то, что она будет контролировать", — отмечается в сообщении.

ISW подчеркивает, что даже без дальнейших интеграционных шагов, достигнутые успехи уже представляют угрозу для безопасности США, НАТО, Украины и существования Беларуси как суверенного государства. Аннексия Беларуси поможет Кремлю компенсировать затраты войны против Украины, ускорить экономическое восстановление и подготовиться к будущим конфликтам значительно быстрее.

Ранее мы писали, что Беларусь перебрасывает свои войска в приграничные с Украиной области. Всего было передислоцировано не менее полутора тысяч военнослужащих. В ГПСУ объяснили, что таким образом Беларусь пытается продемонстрировать свою мощь.