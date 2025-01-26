В Беларуси стартовали президентские выборы - что известно

Выборы в Беларуси. Фото: Белта

В Беларуси в воскресенье, 26 января, начались так называемые президентские "выборы". Украина и Европейский Союз не признают результатов голосования.

О начале "выборов" сообщило издание Белта.

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Выборы в Беларуси

Сегодня 5325 избирательных участков начали свою работу в 8:00 и закроются в 20:00. Кроме самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, существует еще четыре кандидата. Но они являются техническими, поскольку в Беларуси по состоянию на сейчас не осталось оппозиционных сил.

Также в течение 21-25 января в стране проходило досрочное голосование, участие в котором приняли 41,81% избирателей.

По словам председателя Центральной избирательной комиссии Игоря Карпенко, международные наблюдатели "проводят мониторинг избирательного процесса во всех регионах" Беларуси. В то же время "присутствуют представители стран СНГ и дальнего зарубежья".

Напомним, на днях спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что в Украине заявили, что результаты голосования в Беларуси и так заранее известны. Украина вместе с другими демократическими странами не признает их результаты.

Также стало известно, что правительства западных стран критикуют выборы в Беларуси, как недемократические, а Европарламент готовит резолюцию по ситуации.