В Беларуси стартовали президентские выборы - что известно

В Беларуси начались так называемые "выборы" президента
В Беларуси в воскресенье, 26 января, начались так называемые президентские "выборы". Украина и Европейский Союз не признают результатов голосования.
О начале "выборов" сообщило издание Белта.
Выборы в Беларуси
Сегодня 5325 избирательных участков начали свою работу в 8:00 и закроются в 20:00. Кроме самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, существует еще четыре кандидата. Но они являются техническими, поскольку в Беларуси по состоянию на сейчас не осталось оппозиционных сил.
Также в течение 21-25 января в стране проходило досрочное голосование, участие в котором приняли 41,81% избирателей.
По словам председателя Центральной избирательной комиссии Игоря Карпенко, международные наблюдатели "проводят мониторинг избирательного процесса во всех регионах" Беларуси. В то же время "присутствуют представители стран СНГ и дальнего зарубежья".
Напомним, на днях спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что в Украине заявили, что результаты голосования в Беларуси и так заранее известны. Украина вместе с другими демократическими странами не признает их результаты.
Также стало известно, что правительства западных стран критикуют выборы в Беларуси, как недемократические, а Европарламент готовит резолюцию по ситуации.
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