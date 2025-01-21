У Білорусі стартувало дострокове голосування на президентських виборах

Президент Росії Володимир Путін та президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: росЗМІ

У Білорусі 21 січня розпочалося дострокове голосування на виборах президента, яке триватиме до 25 січня включно. Тим часом західні уряди критикують вибори як недемократичні, а Європарламент готує резолюцію щодо ситуації в країні.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

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У Білорусі почалися дострокові президентські вибори

Центральна виборча комісія Білорусі повідомила, що виборчі дільниці працюватимуть із 12:00 до 19:00 під час дострокового етапу, а основний день голосування, призначений на 26 січня, триватиме з 08:00 до 20:00.

Вибори проходять у складних умовах політичної кризи, репресій і під пильною увагою міжнародної спільноти, яка сумнівається в їхній демократичності. Тим часом правозахисники та спостерігачі заявили, що вважають, що дострокове голосування не мине без фальсифікацій, оскільки виконавча влада фактично змушує громадян голосувати достроково та вже попередньо сформувала "плани результатів" окремо для кожних з регіонів та підприємств.

Тим часом у Центральній виборчій комісії Білорусі заявили, що дострокове голосування є поширеною міжнародною практикою, а представники демократичних сил Білорусі заявили, що домагатимуться невизнання результатів цих виборів міжнародною спільнотою.

Олександр Лукашенко знову балотується у президенти

Зазначимо, що Олександр Лукашенко перебуває на посаді президента Білорусі незмінно з 1994 року. Він знову балотується на посаду президента. Попередні результати виборів 2020 році, де він здобув перемогу, призвів до масштабних протестів.

Тоді ж лідерка опозиції Світлана Тихановська, яка була кандидатом у президенти на виборах 2020 року, після репресій виїхала до Литви. Її заочно засудили до 15 років колонії, а її чоловіка – до 18 років ув’язнення. Іншого опозиційного кандидата, Віктора Бабарика, засудили до 14 років колонії.

Нагадаємо, наприкінці грудня у Білорусі ЦВК оприлюднила перелік кандидатів на президентські вибори, де лідерство у підтримці виборців здобув Олександр Лукашенко.

Також у січні стало відомо, що Білорусь не запрошувала спостерігачів ОБСЄ на вибори.