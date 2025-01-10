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Білорусь не запросила спостерігачів ОБСЄ на президентські вибори

10 січня 2025 12:50
Карина Приходько - Редактор
Вибори в Білорусі — Мінськ не запросив спостерігачів ОБСЄ
Вибори в Білорусі. Фото: білоруські ЗМІ
Карина Приходько - Редактор

Білорусь відмовилася запрошувати місію ОБСЄ, яка б стежила за президентськими вибори, які відбудуться вже 26 січня. Таке рішення є порушенням зобов'язань країни.

Про це повідомили на сайті ОБСЄ.

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У заяві Бюро з демократичних інститутів і прави людини (БДІПЛ) ОБСЄ разом з Парламентською  асамблеєю (ПА ОБСЄ) наголосили, що рішення Білорусі не запрошувати держави-учасниць ОБСЄ для спостереження на виборах "викликає глибокий жаль і перешкоджає неупередженій та незалежній оцінці виборчого процесу".

Директор БДІПЛ Марія Телалян завила, що "глибоко шкодує" про рішення білоруської влади, адже це позбавляє громадян країни прозорої та повної оцінки всього процесу. 

Також там додали, що упродовж кількох сотанніх місяців БДІПЛ докладало зусиль для взаємодії з білоруською владою щодо запрошення спостерігачів. Однак з огляду на те, що до дня виборів залишилося менше трьох тижнів, БДІПЛ не змогло здійснити моніторинг ключових етапів процесу. 

"Білоруський уряд знову вирішив проігнорувати своє зобов'язання як підписанта Копенгагенського документа 1990 року запросити спостерігачів з інших держав-учасниць ОБСЄ на свої вибори. Це рішення викликає глибокий жаль. Відсутність співпраці з боку Білорусі ще більше послаблює дух довіри, який лежить в основі ОБСЄ, а відсутність прозорості ще більше підриває довіру до виборчої системи Білорусі", — заявила президентка ПА ОБСЄ Піа Каума.

Нагадаємо, 23 грудня ЦВК Білорусі оприлюднила список кандидатів у президенти. У переліку крім Олександра Лукашенка є ще четверо осіб. 

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