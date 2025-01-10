Выборы в Беларуси — Минск не пригласил наблюдателей ОБСЕ

Выборы в Беларуси. Фото: белорусские СМИ

Беларусь отказалась приглашать миссию ОБСЕ, которая бы следила за президентскими выборами, которые состоятся уже 26 января. Такое решение является нарушением обязательств страны.

Об этом сообщили на сайте ОБСЕ.

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В заявлении Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ вместе с Парламентской ассамблеей (ПА ОБСЕ) подчеркнули, что решение Беларуси не приглашать государства-участников ОБСЕ для наблюдения на выборах "вызывает глубокое сожаление и препятствует беспристрастной и независимой оценке избирательного процесса".

Директор БДИПЧ Мария Телалян завила, что "глубоко сожалеет" о решении белорусских властей, ведь это лишает граждан страны прозрачной и полной оценки всего процесса.

Также там добавили, что на протяжении нескольких сотанных месяцев БДИПЧ прилагало усилия для взаимодействия с белорусскими властями по приглашению наблюдателей. Однако ввиду того, что до дня выборов осталось менее трех недель, БДИПЧ не смогло осуществить мониторинг ключевых этапов процесса.

"Белорусское правительство вновь решило проигнорировать свое обязательство как подписанта Копенгагенского документа 1990 года пригласить наблюдателей из других государств-участников ОБСЕ на свои выборы. Это решение вызывает глубокое сожаление. Отсутствие сотрудничества со стороны Беларуси еще больше ослабляет дух доверия, который лежит в основе ОБСЕ, а отсутствие прозрачности еще больше подрывает доверие к избирательной системе Беларуси", — заявила президент ПА ОБСЕ Пиа Каума.

Напомним, 23 декабря ЦИК Беларуси обнародовала список кандидатов в президенты. В перечне кроме Александра Лукашенко есть еще четыре человека.

В то же время спикер ГПСУ Андрей Деченко рассказал, есть ли опасность для Украины на границе с Беларусью.