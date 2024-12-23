Вибори в Білорусі — ЦВК оприлюднила список кандидатів

Вибори в Білорусі. Фото: білоруські ЗМІ

Центральна виборча комісія Білорусі оприлюднила список кандидатів у президенти. У переліку крім Олександра Лукашенка є ще четверо осіб.

Про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода".

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Видання зазначає, що президентські вибори в Білорусі відбудуться 26 січня 2025 року. Кандидатів у президенти — п'ятеро, окрім Лукашенка в переліку є голова Ліберально-демократичної партії Олег Гайдукевич, перший секретар Центрального комітету Комуністичної партії Сергій Сиранков, фізична особа-підприємиця Анна Канапацька та голова Республіканської партії праці і справедливості Олександр Хижняк.

Відповідне рішення ЦВК ухвалила на засіданні 23 грудня за результатами перевірки справжності підписів, зібраних на підтримку кандидатів.

Крім того, ЦВК оприлюднила результати, скільки людей підтримують вищезгаданих кандидатів:

Олександра Лукашенка — 2 518 145 громадян;

Олега Гайдукевича — 134 472 громадянина;

Сергій Сиранков — 125 577 громадян;

Анну Канапацьку — 121 077 громадян;

Олександра Хижняка — 112 779 громадян.

Відомо, що з 1 до 25 січня триватиме виборча кампанія.

Крім того, з 1 до 25 січня 2025 року триватиме виборча кампанія.

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