Выборы в Беларуси — ЦИК обнародовала список кандидатов

Выборы в Белоруссии. Фото: белорусские СМИ

Центральная избирательная комиссия Белоруссии обнародовала список кандидатов в президенты. В перечне кроме Александра Лукашенко есть еще четыре человека.

Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода".

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Издание отмечает, что президентские выборы в Беларуси пройдут 26 января 2025 года. Кандидатов в президенты — пятеро, кроме Лукашенко в перечне есть глава Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Сергей Сиранков, физическое лицо-предприниматель Анна Канапацкая и глава Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.

Соответствующее решение ЦИК приняла на заседании 23 декабря по результатам проверки подлинности подписей, собранных в поддержку кандидатов.

Кроме того, ЦИК обнародовал результаты, сколько людей поддерживают вышеупомянутых кандидатов:

Александра Лукашенко — 2 518 145 граждан;

Олега Гайдукевича — 134 472 гражданина;

Сергей Сиранков — 125 577 граждан;

Анну Конопатько — 121 077 граждан;

Александра Хижняка — 112 779 граждан.

Известно, что с 1 по 25 января продлится избирательная кампания.

Кроме того, с 1 по 25 января 2025 года продлится избирательная кампания.

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