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ЦИК Беларуси обнародовала список кандидатов в президенты

23 декабря 2024 14:10
Карина Приходько - Редактор
Выборы в Беларуси — ЦИК обнародовала список кандидатов
Выборы в Белоруссии. Фото: белорусские СМИ
Карина Приходько - Редактор

Центральная избирательная комиссия Белоруссии обнародовала список кандидатов в президенты. В перечне кроме Александра Лукашенко есть еще четыре человека.

Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода".

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Издание отмечает, что президентские выборы в Беларуси пройдут 26 января 2025 года. Кандидатов в президенты — пятеро, кроме Лукашенко в перечне есть глава Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Сергей Сиранков, физическое лицо-предприниматель Анна Канапацкая и глава Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.

Соответствующее решение ЦИК приняла на заседании 23 декабря по результатам проверки подлинности подписей, собранных в поддержку кандидатов.

Кроме того, ЦИК обнародовал результаты, сколько людей поддерживают вышеупомянутых кандидатов:

  • Александра Лукашенко — 2 518 145 граждан;
  • Олега Гайдукевича — 134 472 гражданина;
  • Сергей Сиранков — 125 577 граждан;
  • Анну Конопатько — 121 077 граждан;
  • Александра Хижняка — 112 779 граждан.

Известно, что с 1 по 25 января продлится избирательная кампания.

Кроме того, с 1 по 25 января 2025 года продлится избирательная кампания.

Напомним, недавно в Беларуси нашли лагерь, где пытали украинских пленных. Его организовали на территории государственного предприятия.

Также в ГПСУ рассказали, какая ситуация на границе с Беларусью. Пока там спокойно, но Сумская, Харьковская и Черниговская области страдают от ежедневных обстрелов и атак беспилотников.

ЦИК Беларусь Александр Лукашенко выборы президент

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