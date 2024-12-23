Выборы в Беларуси — ЦИК обнародовала список кандидатов

ЦИК Беларуси обнародовала список кандидатов в президенты
Центральная избирательная комиссия Белоруссии обнародовала список кандидатов в президенты. В перечне кроме Александра Лукашенко есть еще четыре человека.
Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода".
Выборы в Беларуси
Издание отмечает, что президентские выборы в Беларуси пройдут 26 января 2025 года. Кандидатов в президенты — пятеро, кроме Лукашенко в перечне есть глава Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Сергей Сиранков, физическое лицо-предприниматель Анна Канапацкая и глава Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.
Соответствующее решение ЦИК приняла на заседании 23 декабря по результатам проверки подлинности подписей, собранных в поддержку кандидатов.
Кроме того, ЦИК обнародовал результаты, сколько людей поддерживают вышеупомянутых кандидатов:
- Александра Лукашенко — 2 518 145 граждан;
- Олега Гайдукевича — 134 472 гражданина;
- Сергей Сиранков — 125 577 граждан;
- Анну Конопатько — 121 077 граждан;
- Александра Хижняка — 112 779 граждан.
Известно, что с 1 по 25 января продлится избирательная кампания.
Кроме того, с 1 по 25 января 2025 года продлится избирательная кампания.
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