Фільтраційний табір у Білорусі — ЗМІ з'ясували, де катували українців

Українські військовополонені. Фото ілюстративне: росЗМІ

Стало відомо про точну локацію фільтраційного табору в Білорусі, де катували полонених українців. Табір організували на території державного підприємства.

Про це йдеться у журналістському розслідуванні, яке опублікувало "Радіо Свобода" у четвер, 28 листопада.

Читайте також:

Фільтраційний табір в Білорусі для українських полонених

На початку повномасштабного вторгнення у 2022 році російські військові влаштували на території білоруського міста Наровля фільтраційний табір. Там утримували та проводили тортури над українцями, які потрапили в полон. Йдеться у про військових, і про цивільних. Затриманих катували та змушували зніматись у пропагандистських відео.

Журналісти "Схем" у співпраці з колегами з "Білоруського розслідувальницького центру", білоруської редакції Радіо Свобода та за підтримки проекту з документації воєнних злочинів The Reckoning Project і гакерської групи "Кіберпартизани" встановили його точну локацію. Це вдалося завдяки аналізу пропагандистських відео з полоненими.

"На кадрах було видно місцевість, зокрема будівлю зі зруйнованим дахом, військові автомобілі та кілька великих армійських наметів", — йдеться у повідомленні.

Кадри з пропагандистських відео з фільтраційного табору. Фото: "Схеми"

Ці ж кадри журналісти показали колишнім полоненим. Вони підтвердили, що їх утримували саме там.

"Порівнявши відео з супутниковими знімками, журналісти з'ясували, що "табір" був розміщений на базі однієї з будівель, що належала білоруському держпідприємству "Прип'ятський Альянс", — йдеться у повідомленні.

Розташування білоруського міста Наровля. Фото: "Схеми"

Супутниковий знімок місця розташування фільтраційного табору в Білорусі. Фото: "Схеми"

Нагадаємо, прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом розстрілу російськими загарбниками українських військовополонених. Це сталося поблизу Новодарівки на Запоріжжі.

Дружина полоненого захисника Надія взяла участь в акції FreeAzov у Києві. Жінка розповіла, що син востаннє бачив тата, коли йому був рік, а зараз хлопчику чотири.