Фильтрационный лагерь в Беларуси — СМИ выяснили, где пытали украинцев

Украинские военнопленные. Фото иллюстративное: росСМИ

Стало известно о точной локации фильтрационного лагеря в Беларуси, где пытали пленных украинцев. Лагерь был организован на территории государственного предприятия.

Об этом говорится в журналистском расследовании, которое опубликовало "Радио Свобода" в четверг, 28 ноября.

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В начале полномасштабного вторжения в 2022 году российские военные устроили на территории белорусского города Наровля фильтрационный лагерь. Там содержали и проводили пытки над попавшими в плен украинцами. Речь идет как о военных, так и о гражданских. Задержанных пытали и заставляли сниматься в пропагандистских видео.

Журналисты "Схем" в сотрудничестве с коллегами из "Белорусского расследовательского центра", белорусской редакции Радио Свобода и при поддержке проекта по документации военных преступлений The Reckoning Project и гакерской группы "Киберпартизаны" установили его точную локацию. Это удалось благодаря анализу пропагандистских видео с пленными.

"На кадрах была видна местность, в том числе здание с разрушенной крышей, военные автомобили и несколько крупных армейских палаток", — говорится в сообщении.

Фото из пропагандистских видео с фильтрационного лагеря. Фото: "Схемы"

Эти же кадры журналисты показали бывшим пленникам. Они подтвердили, что они содержались именно там.

"Сравнив видео со спутниковыми снимками, журналисты выяснили, что "лагерь" был размещен на базе одного из зданий, принадлежавшего белорусскому госпредприятию "Припятский Альянс", — говорится в сообщении.

Расположение белорусского города Наровля. Фото: "Схемы"

Спутниковый снимок расположения фильтрационного лагеря в Беларуси. Фото: "Схемы"

Напомним, прокуратура открыла уголовное производство по факту расстрела украинских военнопленных. Это произошло вблизи Новодаровки в Запорожье.

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