Росіяни розстріляли п'ятьох бійців ЗСУ

Російський загарбник. Фото ілюстративне: росЗМІ

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом розстрілу російськими загарбниками українських військовополонених поблизу Новодарівки на Запоріжжі. Загалом вороги стратили п'ятьох українських захисників.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора у четвер, 28 листопада.

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Розстріл українських полонених

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

За попередніми даними, 24 листопада 2024 року поблизу населеного пункту Новодарівка Пологівського району Запорізької області, де відбуваються активні бойові дії, російські загарбники здійснили розстріл п’ятьох українських захисників із шести, взятих у полон.

"Правоохоронці встановили підрозділ армії окупантів, військовослужбовці якого наразі перевіряються на причетність до цього злочину. Також слідчі отримали відеозапис, на якому зафіксовано момент розстрілу", — говориться у повідомленні прокуратури.

В прокуратурі нагадали, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Повідомлення Офісу генерального прокурора. Фото: скриншот

Також ми писали, що поблизу Вугледара російські загарбники розстріляли п’ятьох полонених бійців ЗСУ. За цим фактом розпочали розслідування.

Російські війська впритул розстріляли щонайменше двох беззбройних українських військовополонених. Це сталося в Курській області.