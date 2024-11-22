Окупанти розстріляли п'ятьох українських полонених поблизу Вугледара

Російські військові. Фото: росЗМІ

Поблизу Вугледара окупанти розстріляли п’ятьох полонених бійців Збройних сил України. За цим фактом розпочали розслідування.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора у п'ятницю, 22 листопада.

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Розстріл українських військових під Вугледаром

Як зазначили в Офісі Генпрокурора, 2 жовтня 2024 року військовослужбовці ЗС РФ здійснили штурм позицій Збройних сил України поблизу Вугледара. Під час наступу росіяни взяли у полон п'ятьох беззбройних українських військових.

"Одного з них вони вбили у лісосмузі, а чотирьох під прицілами автоматичної зброї вивели на дорогу, де також розстріляли", — йдеться у повідомленні.

Розстріл українських полонених під Вугледаром. Фото: Офіс Генпрокурора

За фактом вчинення воєнного злочину прокуратура розпочала розслідування. Як зазначають в Офісі Генпрокурора, розстріл військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Росіяни розстріляли українських полонених під Вугледаром. Фото: Офіс Генпрокурора

Нагадаємо, в селі Терни на Донеччині російські військові розстріляли жінку, яка просто йшла вулицею. Внаслідок отриманих ран місцева мешканка загинула.

Російські війська впритул розстріляли щонайменше двох беззбройних українських військовополонених. Це сталося в Курській області.