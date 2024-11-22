Окупанти розстріляли п'ятьох українських полонених поблизу Вугледара

Росіяни розстріляли п'ятьох українських полонених під Вугледаром
Поблизу Вугледара окупанти розстріляли п’ятьох полонених бійців Збройних сил України. За цим фактом розпочали розслідування.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора у п'ятницю, 22 листопада.
Розстріл українських військових під Вугледаром
Як зазначили в Офісі Генпрокурора, 2 жовтня 2024 року військовослужбовці ЗС РФ здійснили штурм позицій Збройних сил України поблизу Вугледара. Під час наступу росіяни взяли у полон п'ятьох беззбройних українських військових.
"Одного з них вони вбили у лісосмузі, а чотирьох під прицілами автоматичної зброї вивели на дорогу, де також розстріляли", — йдеться у повідомленні.
За фактом вчинення воєнного злочину прокуратура розпочала розслідування. Як зазначають в Офісі Генпрокурора, розстріл військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.
Нагадаємо, в селі Терни на Донеччині російські військові розстріляли жінку, яка просто йшла вулицею. Внаслідок отриманих ран місцева мешканка загинула.
Російські війська впритул розстріляли щонайменше двох беззбройних українських військовополонених. Це сталося в Курській області.
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