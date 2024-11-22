Оккупанты расстреляли пятерых украинских пленных под Угледаром

Россияне расстреляли пятерых украинских пленных под Угледаром
Вблизи Угледара российские военные расстреляли пятерых пленных бойцов Вооруженных сил Украины. По этому факту начали расследование.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора в пятницу, 22 ноября.
Расстрел украинских военных под Угледаром
Как отметили в Офисе Генпрокурора, 2 октября 2024 года военнослужащие ВС РФ совершили штурм позиций Вооруженных Сил Украины вблизи Угледара. Во время наступления россияне взяли в плен пятерых безоружных украинских военных.
"Одного из них они убили в лесополосе, а четырех под прицелами автоматического оружия вывели на дорогу, где также расстреляли", — говорится в сообщении.
По факту совершения военного преступления прокуратура начала расследование. Как отмечают в Офисе Генпрокурора, расстрел военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.
Напомним, в селе Терны в Донецкой области российские военные расстреляли женщину, которая просто шла по улице. В результате полученных ран местная жительница погибла.
Российские войска в упор расстреляли по меньшей мере двух безоружных украинских военнопленных. Это произошло в Курской области.
Читайте Новини.LIVE!