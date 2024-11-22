Оккупанты расстреляли пятерых украинских пленных под Угледаром

Российские военные. Фото: росСМИ

Вблизи Угледара российские военные расстреляли пятерых пленных бойцов Вооруженных сил Украины. По этому факту начали расследование.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора в пятницу, 22 ноября.

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Расстрел украинских военных под Угледаром

Как отметили в Офисе Генпрокурора, 2 октября 2024 года военнослужащие ВС РФ совершили штурм позиций Вооруженных Сил Украины вблизи Угледара. Во время наступления россияне взяли в плен пятерых безоружных украинских военных.

"Одного из них они убили в лесополосе, а четырех под прицелами автоматического оружия вывели на дорогу, где также расстреляли", — говорится в сообщении.

Расстрел украинских пленных под Угледаром. Фото: Офис Генпрокурора

По факту совершения военного преступления прокуратура начала расследование. Как отмечают в Офисе Генпрокурора, расстрел военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Россияне расстреляли украинских пленных под Угледаром. Фото: Офис Генпрокурора

Напомним, в селе Терны в Донецкой области российские военные расстреляли женщину, которая просто шла по улице. В результате полученных ран местная жительница погибла.

Российские войска в упор расстреляли по меньшей мере двух безоружных украинских военнопленных. Это произошло в Курской области.