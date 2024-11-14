Росіяни вбили жінку на Донеччині — Лубінець відреагував

Омбудсман Дмитро Лубінець. Фото: Офіс Омбудсмана України

В околицях села Терни, що на Донеччині, російські загарбники відкрили вогонь по цивільній жінці, яка просто йшла вулицею. Внаслідок отриманих ран жінка загинула.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець у четвер, 14 листопада.

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"Нещодавно із соцмереж стало відомо, що 10 листопада на околицях села Терни на Донеччині російські військові відкрили вогонь по жінці, яка просто йшла вулицею. Вона загинула", — говориться у повідомленні Лубінця.

Правозахисник повідомив, що направив листи до ООН та МКЧХ щодо цього злочину. Він зазначив, що міжнародна спільнота має не лише взяти до відома цей факт, але і відреагувати на нього.

Офіс Генпрокурора розпочав досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, що поєднане з умисним вбивством.

"Зі своєї сторони додам, що це грубе порушення Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни", — наголосив Лубінець.

Він зазначив, що країна-агресор продовжує порушувати всі закони і звичаї війни, скоюючи злочини проти людяності. За його словами, міжнародна спільнота має зробити все можливе для того, щоб зупинити та покарати агресора.

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