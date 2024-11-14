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Лубінець відреагував на розстріл росіянами жінки на Донеччині

14 листопада 2024 15:20
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Росіяни вбили жінку на Донеччині — Лубінець відреагував
Омбудсман Дмитро Лубінець. Фото: Офіс Омбудсмана України
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

В околицях села Терни, що на Донеччині, російські загарбники відкрили вогонь по цивільній жінці, яка просто йшла вулицею. Внаслідок отриманих ран жінка загинула.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець у четвер, 14 листопада.

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"Нещодавно із соцмереж стало відомо, що 10 листопада на околицях села Терни на Донеччині російські військові відкрили вогонь по жінці, яка просто йшла вулицею. Вона загинула", — говориться у повідомленні Лубінця.

Правозахисник повідомив, що направив листи до ООН та МКЧХ щодо цього злочину. Він зазначив, що міжнародна спільнота має не лише взяти до відома цей факт, але і відреагувати на нього.

Офіс Генпрокурора розпочав досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, що поєднане з умисним вбивством. 

"Зі своєї сторони додам, що це грубе порушення Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни", — наголосив Лубінець. 

Він зазначив, що країна-агресор продовжує порушувати всі закони і звичаї війни, скоюючи злочини проти людяності. За його словами, міжнародна спільнота має зробити все можливе для того, щоб зупинити та покарати агресора.

Раніше ми писали, що російські загарбники в черговий раз розстріляли українського військового. Ймовірно, він був поранений та без зброї.

Також ми писали, що окупанти розстріляли шістьох полонених українських військових на Покровському напрямку.

вбивство Україна військові злочини Дмитро Лубінець війна в Україні

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