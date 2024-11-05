Окупанти розстріляли шість полонених під Покровськом

Окупанти розстріляли шістьох полонених під Покровськом
Російські загарбники розстріляли шість полонених українських військових на Покровському напрямку. Цей злочин було вчинено із застосуванням автоматичної зброї.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора у вівторок, 5 листопада.
Розстріл українських полонених
Правоохоронці повідомили, що 23 жовтня під час наступу на Селидове російські військові взяли у полон трьох українських захисників. Пізніше окупанти їх розстріляли.
У перший день листопада під час штурму укріплень Сил оборони на тому ж напрямку окупанти вбили ще трьох військовополонених. При цьому вони застосували автоматичну зброю.
В прокуратурі нагадали, що ці дії є порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як міжнародний злочин.
Нагадаємо, за даними ISW, росіяни просунулися поблизу Покровська й Вугледара у Донецькій області.
А поблизу Селидового окупанти розстріляли двох українських військових, яких взяли у полон.
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