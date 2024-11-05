Окупанти розстріляли шість полонених під Покровськом

Російські окупанти. Фото ілюстративне: росЗМІ

Російські загарбники розстріляли шість полонених українських військових на Покровському напрямку. Цей злочин було вчинено із застосуванням автоматичної зброї.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора у вівторок, 5 листопада.

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Повідомлення прокуратури. Фото: скриншот

Розстріл українських полонених

Правоохоронці повідомили, що 23 жовтня під час наступу на Селидове російські військові взяли у полон трьох українських захисників. Пізніше окупанти їх розстріляли.

У перший день листопада під час штурму укріплень Сил оборони на тому ж напрямку окупанти вбили ще трьох військовополонених. При цьому вони застосували автоматичну зброю.

В прокуратурі нагадали, що ці дії є порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як міжнародний злочин.

Кадри розстрілу полонених. Фото: скриншот

Нагадаємо, за даними ISW, росіяни просунулися поблизу Покровська й Вугледара у Донецькій області.

А поблизу Селидового окупанти розстріляли двох українських військових, яких взяли у полон.