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Оккупанты расстреляли шестерых пленных под Покровском

5 ноября 2024 20:15
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
оккупанты расстреляли шесть пленных под Покровском
Российские оккупанты. Фото иллюстративное: росСМИ
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Российские захватчики расстреляли шесть пленных украинских военных на Покровском направлении. Это преступление было совершено с применением автоматического оружия.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора во вторник, 5 ноября.

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Сообщение прокуратуры. Фото: скриншот

Расстрел украинских пленных

Правоохранители сообщили, что 23 октября во время наступления на Селидово российские военные взяли в плен трех украинских защитников. Позже кафиры их расстреляли.

В первый день ноября во время штурма укреплений Сил обороны на том же направлении оккупанты убили еще троих военнопленных. При этом они применили автоматическое оружие.

В прокуратуре напомнили, что эти действия являются нарушением Женевских конвенций и квалифицируются как международное преступление.

расстрел
Рамки расстрела пленных. Фото: скриншот

Напомним, по данным ISW, россияне продвинулись вблизи Покровска и Угледара в Донецкой области.

А вблизи Селидова оккупанты расстреляли двух украинских военных, взятых в плен.

прокуратура оккупанты пленные ВСУ расстрел

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