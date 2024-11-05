оккупанты расстреляли шесть пленных под Покровском

Оккупанты расстреляли шестерых пленных под Покровском
Российские захватчики расстреляли шесть пленных украинских военных на Покровском направлении. Это преступление было совершено с применением автоматического оружия.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора во вторник, 5 ноября.
Расстрел украинских пленных
Правоохранители сообщили, что 23 октября во время наступления на Селидово российские военные взяли в плен трех украинских защитников. Позже кафиры их расстреляли.
В первый день ноября во время штурма укреплений Сил обороны на том же направлении оккупанты убили еще троих военнопленных. При этом они применили автоматическое оружие.
В прокуратуре напомнили, что эти действия являются нарушением Женевских конвенций и квалифицируются как международное преступление.
Напомним, по данным ISW, россияне продвинулись вблизи Покровска и Угледара в Донецкой области.
А вблизи Селидова оккупанты расстреляли двух украинских военных, взятых в плен.
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