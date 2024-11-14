Россияне убили женщину в Донецкой области — Лубинец отреагировал

Омбудсман Дмитрий Лубинец Фото: Офис Омбудсмана Украины

В окрестностях села Терны Донецкой области российские захватчики открыли огонь по гражданской женщине, которая просто шла по улице. В результате полученных ран женщина погибла.

Об этом сообщил омбудсман Дмитрий Лубинец в четверг, 14 ноября.

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"Недавно из соцсетей стало известно, что 10 ноября в окрестностях села Терны в Донецкой области российские военные открыли огонь по женщине, которая просто шла по улице. Она погибла", — говорится в сообщении Лубинца.

Правозащитник сообщил, что направил письма в ООН и МККК по этому преступлению. Он отметил, что международное сообщество должно не только принять к сведению этот факт, но и отреагировать на него.

Офис Генпрокурора начал досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

"Со своей стороны добавлю, что это грубое нарушение Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны", — подчеркнул Лубинец.

Он отметил, что страна-агрессор продолжает нарушать все законы и обычаи войны, совершая преступления против человечности. По его словам, международное сообщество должно сделать все возможное, чтобы остановить и наказать агрессора.

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