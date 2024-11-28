Россияне расстреляли пятерых бойцов ВСУ

Российский захватчик. Фото иллюстративное: росСМИ

Прокуратура открыла уголовное производство по факту расстрела российскими захватчиками украинских военнопленных вблизи Новодаровки Запорожья. В целом враги казнили пятерых украинских защитников.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора в четверг, 28 ноября.

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Расстрел украинских пленных

Прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

По предварительным данным, 24 ноября 2024 года вблизи населенного пункта Новодаровка Пологовского района Запорожской области, где происходят активные боевые действия, российские захватчики расстреляли пятерых украинских защитников из шести, взятых в плен.

"Правоохранители установили подразделение армии оккупантов, военнослужащие которого проверяются на причастность к этому преступлению. Также следователи получили видеозапись, на которой зафиксирован момент расстрела", — говорится в сообщении прокуратуры.

В прокуратуре напомнили, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Уведомление Офиса генерального прокурора. Фото: скриншот

Также мы писали, что вблизи Угледара российские захватчики расстреляли пятерых пленных бойцов ВСУ. По этому факту приступили к расследованию.

Российские войска в упор расстреляли по меньшей мере двух безоружных украинских военнопленных. Это произошло в Курской области.