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В Беларуси начались досрочные выборы президента

21 января 2025 15:03
Анастасия Постоенко - Редактор
В Беларуси стартовало досрочное голосование на президентских выборах
Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: росСМИ
Анастасия Постоенко - Редактор

В Беларуси 21 января началось досрочное голосование на выборах президента, которое продлится до 25 января включительно. Тем временем западные правительства критикуют выборы как недемократические, а Европарламент готовит резолюцию по ситуации в стране.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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В Беларуси начались досрочные президентские выборы

Центральная избирательная комиссия Беларуси сообщила, что избирательные участки будут работать с 12:00 до 19:00 во время досрочного этапа, а основной день голосования, назначенный на 26 января, продлится с 08:00 до 20:00.

Выборы проходят в сложных условиях политического кризиса, репрессий и под пристальным вниманием международного сообщества, которое сомневается в их демократичности. Между тем правозащитники и наблюдатели заявили, что считают, что досрочное голосование не пройдет без фальсификаций, поскольку исполнительная власть фактически заставляет граждан голосовать досрочно и уже предварительно сформировала "планы результатов" отдельно для каждых из регионов и предприятий.

Тем временем в Центральной избирательной комиссии Беларуси заявили, что досрочное голосование является распространенной международной практикой, а представители демократических сил Беларуси заявили, что будут добиваться непризнания результатов этих выборов международным сообществом.

Александр Лукашенко снова баллотируется в президенты

Отметим, что Александр Лукашенко находится на посту президента Беларуси бессменно с 1994 года. Он снова баллотируется на пост президента. Предыдущие результаты выборов 2020 году, где он одержал победу, привел к масштабным протестам.

Тогда же лидер оппозиции Светлана Тихановская, которая была кандидатом в президенты на выборах 2020 года, после репрессий выехала в Литву. Ее заочно приговорили к 15 годам колонии, а ее мужа — к 18 годам заключения. Другого оппозиционного кандидата, Виктора Бабарико, приговорили к 14 годам колонии.

Напомним, в конце декабря в Беларуси ЦИК обнародовала перечень кандидатов на президентские выборы, где лидерство в поддержке избирателей получил Александр Лукашенко.

Также в январе стало известно, что Беларусь не приглашала наблюдателей ОБСЕ на выборы.

 

Беларусь Александр Лукашенко выборы голосование президент

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