Вибори в Білорусі — в МЗС України назвали результат очевидним

Речник МЗС України Георгій Тихий. Фото: РБК-Україна

У Білорусі в неділю, 26 січня, відбудеться голосування — обиратимуть президента країни. МЗС України відреагувало на це, заявивши, що результат вже відомий наперед.

Заяву речника МЗС України Георгія Тихого опублікували на офіційному сайті в четвер, 23 січня.

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Як зазначив Тихий, голосування в Білорусі можна було б назвати президентськими виборами, якби на це були підстави. Він додав, що немає нічого неочікуваного й результати всім відомі наперед.

"Для нас очевидно, що Олександр Лукашенко продовжить залишатися союзником і співучасником Путіна у його війні проти України, що відбувається всупереч інтересам білоруського народу", — зазначив речник МЗС.

Тихий зауважив, що Україна солідарна з позицією держав-членів ЄС, США, Канади, Великої Британії та інших демократичних країн щодо відсутності в Білорусі умов для проведення чесних виборів. Він також додав, що Україна зараз не бачить передумов для відновлення контактів з Лукашенком.

"Тому питання визнання його легітимності після оголошення офіційних результатів для нас не є актуальним", — додали в МЗС.

Тихий також наголосив, що багато білорусів не зможуть голосувати, адже перебувають за кордоном. Дехто був змушений покинути Батьківщину через політичні переслідування режиму Лукашенка.

"Вони не мають можливості повернутися, бо будуть заарештовані, затримані. Ну, є така загроза, вони не можуть повернутися. Тому це теж суттєво впливає на результати будь-яких голосувань. Я думаю, що тут зайве це повторювати", — йдеться у заяві.

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