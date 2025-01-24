Выборы в Беларуси — в МИД Украины назвали результат очевидным

Спикер МИД Украины Георгий Тихий. Фото: РБК-Україна

В Беларуси в воскресенье, 26 января, состоится голосование — будут выбирать президента страны. МИД Украины отреагировало на это, заявив, что результат уже известен заранее.

Заявление спикера МИД Украины Георгия Тихого опубликовали на официальном сайте в четверг, 23 января.

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Как отметил Тихий, голосование в Беларуси можно было бы назвать президентскими выборами, если бы на это были основания. Он добавил, что нет ничего неожиданного и результаты всем известны заранее.

"Для нас очевидно, что Александр Лукашенко продолжит оставаться союзником и соучастником Путина в его войне против Украины, происходящей вопреки интересам белорусского народа", — отметил спикер МИД.

Тихий отметил, что Украина солидарна с позицией государств-членов ЕС, США, Канады, Великобритании и других демократических стран относительно отсутствия в Беларуси условий для проведения честных выборов. Он также добавил, что Украина сейчас не видит предпосылок для возобновления контактов с Лукашенко.

"Поэтому вопрос признания его легитимности после объявления официальных результатов для нас не является актуальным", — добавили в МИД.

Тихий также отметил, что многие белорусы не смогут голосовать, ведь находятся за границей. Некоторые были вынуждены покинуть Родину из-за политических преследований режима Лукашенко.

"Они не имеют возможности вернуться, потому что будут арестованы, задержаны. Ну, есть такая угроза, они не могут вернуться. Поэтому это тоже существенно влияет на результаты любых голосований. Я думаю, что здесь излишне это повторять", — говорится в заявлении.

Напомним, украинский глава государства Владимир Зеленский сообщил, что выборы в Украине состоятся после окончания войны. Он пояснил, что этого требует действующее законодательство.

Президент Польши Анджей Дуда обвинил Владимира Зеленского во вмешательстве в выборы. Он призвал украинского лидера избегать публичной критики польских политиков.