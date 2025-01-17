Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Дуда закликав Зеленського не втручатись у виборчу кампанію arrow

Дуда закликав Зеленського не втручатись у виборчу кампанію

17 січня 2025 15:56
Ольга Антоновська - редактор
Дуда закликав Зеленського бути стриманим і не втручатись у вибори
Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: Reuters
Ольга Антоновська - редактор

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що українському лідеру Володимиру Зеленському варто бути стриманішим. Крім того, політик звинуватив його у втручанні у вибори.

Про це Анджей Дуда зазначив в інтерв'ю виданню wPolsce24, яке опублікували в п'ятницю, 17 січня.

Читайте також:

Дуда незадоволений поведінкою Зеленського

Президент Польщі в інтерв'ю звернувся до Володимира Зеленського з проханням уникати публічної критики польських політиків, особливо під час виборчої кампанії. Раніше президент України висловився про Кароля Навроцького, який заявляв, що Україна не може вступити в НАТО та ЄС без вирішення питання Волинської трагедії. Дуда наголосив, що знання Кароля Навроцького у темі Волинської трагедії є незрівнянно більшими, ніж знання Зеленського.

"Кароль Навроцький є головою Інституту національної пам'яті, і тому він має дійсно дуже багато знань і багато даних. Він, безумовно, багато разів розмовляв з експертами на цю тему. Тому я був би обережний у полеміці з Каролем, а особливо з Каролем Навроцьким", — зазначив Дуда.

Польський лідер додав, що він не зрозумів мотивацію Зеленського. Дуда також згадав про напруженість у відносинах із Президентом України два роки тому.

"Мені ця ситуація не дуже сподобалася. Тоді також було два місяці до парламентських виборів у Польщі, а зараз знову йде кампанія і ситуація схожа", — сказав Дуда.

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський 15 січня прибув з візитом у Польщу. У Варшаві він зустрівся з прем'єр-міністром країни Дональдом Туском.

Під час конференції польський прем'єр-міністр заявив, що він не дозволить використовувати Волинську трагедію у політичних іграх. За словами Туска, для України та Польщі основною та спільною загрозою є РФ.

Володимир Зеленський Польща вибори Анджей Дуда політики

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:44 Може опинитись у Сочі — реакція на зустріч Зеленського з Фіцо

00:30 Відстрочка для педагога — чи обов'язково іти до ТЦК

00:11 У ЗСУ спростували заяву Безуглої про росіян у Покровську

00:10 Виплати українським дітям — у Польщі хочуть посилити вимоги

Термінова новина

00:05 У Києві повітряна тривога — у якій небезпеці столиця

17 січня 2025

23:53 Угорщина блокує санкції проти РФ — Каллас розкритикувала Будапешт

Термінова новина

23:45 На Київщині оголосили повітряну тривогу — яка небезпека

23:37 Кібератака на реєстри — в Мін'юсті анонсували відновлення роботи

23:36 Мир для України через силу — заява прем'єра Великої Британії

23:05 Військові небезпечні — у Києві речника ВМС не пустили пообідати

00:44 Може опинитись у Сочі — реакція на зустріч Зеленського з Фіцо

00:30 Відстрочка для педагога — чи обов'язково іти до ТЦК

00:11 У ЗСУ спростували заяву Безуглої про росіян у Покровську

00:10 Виплати українським дітям — у Польщі хочуть посилити вимоги

Термінова новина

00:05 У Києві повітряна тривога — у якій небезпеці столиця

17 січня 2025

23:53 Угорщина блокує санкції проти РФ — Каллас розкритикувала Будапешт

Термінова новина

23:45 На Київщині оголосили повітряну тривогу — яка небезпека

23:37 Кібератака на реєстри — в Мін'юсті анонсували відновлення роботи

23:36 Мир для України через силу — заява прем'єра Великої Британії

23:05 Військові небезпечні — у Києві речника ВМС не пустили пообідати

06:40 Нові ціни на металобрухт в Україні — вартість чормету у січні

06:20 Ціни на нерухомість у 2025 році — де в Україні дешевші квартири

06:06 Дорогі авто, банкети і 500 млн у кіно — куди йдуть наші гроші

16 січня 2025

18:47 Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

17:05 Кого стосуються ліміти на банківські перекази — розбір від НБУ

16:05 Банківська таємниця в Україні — що це та чи хочуть її скасувати

14:50 Як зросли зарплати в Україні — статистика вакансій та галузей

06:40 В Україні оновились ціни на золото — тарифи ломбардів у січні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Ексклюзив

06:33 Повторна ВЛК у лютому — кого з військовозобовʼязаних стосується

06:20 Чесні цифри — як змінювалася мінімальна зарплата у доларах

Text

22:56 Україна збільшила потужності "зеленої" енергетики, — експерт

Text

18:56 Політтехнолог відповів, коли відбудеться зустріч Трампа і Путіна

Text

17:55 Нова заява Сирського і зміна цін на комуналку — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Байден розкрив головний страх Путіна, — ефір День.LIVE

Text

11:17 Скороход назвала причину припинення роботи комісії щодо ТЦК

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

09:52 Скороход пояснила, для чого можуть використовувати СЗЧ військові

Text

08:00 Єрмак заявив про зустріч Зеленського з Трампом — ефір Ранок.LIVE

16 січня 2025
Text

21:22 Виступ Байдена на прощальній церемонії в Пентагоні — прямий ефір

Text

21:22 Горбенко сказав, скільки бійців переведуть з Повітряних сил

Text

17:50 Зеленський пообіцяв Путіну жорстку відповідь, — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

14 січня 2025

08:58 У Словаччині школяр з прапором України не потис руку президенту

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія