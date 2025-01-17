Дуда закликав Зеленського бути стриманим і не втручатись у вибори

Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: Reuters

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що українському лідеру Володимиру Зеленському варто бути стриманішим. Крім того, політик звинуватив його у втручанні у вибори.

Про це Анджей Дуда зазначив в інтерв'ю виданню wPolsce24, яке опублікували в п'ятницю, 17 січня.

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Президент Польщі в інтерв'ю звернувся до Володимира Зеленського з проханням уникати публічної критики польських політиків, особливо під час виборчої кампанії. Раніше президент України висловився про Кароля Навроцького, який заявляв, що Україна не може вступити в НАТО та ЄС без вирішення питання Волинської трагедії. Дуда наголосив, що знання Кароля Навроцького у темі Волинської трагедії є незрівнянно більшими, ніж знання Зеленського.

"Кароль Навроцький є головою Інституту національної пам'яті, і тому він має дійсно дуже багато знань і багато даних. Він, безумовно, багато разів розмовляв з експертами на цю тему. Тому я був би обережний у полеміці з Каролем, а особливо з Каролем Навроцьким", — зазначив Дуда.

Польський лідер додав, що він не зрозумів мотивацію Зеленського. Дуда також згадав про напруженість у відносинах із Президентом України два роки тому.

"Мені ця ситуація не дуже сподобалася. Тоді також було два місяці до парламентських виборів у Польщі, а зараз знову йде кампанія і ситуація схожа", — сказав Дуда.

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський 15 січня прибув з візитом у Польщу. У Варшаві він зустрівся з прем'єр-міністром країни Дональдом Туском.

Під час конференції польський прем'єр-міністр заявив, що він не дозволить використовувати Волинську трагедію у політичних іграх. За словами Туска, для України та Польщі основною та спільною загрозою є РФ.