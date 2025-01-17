Дуда призвал Зеленского быть сдержанным и не вмешиваться в выборы

Президент Польши Анджей Дуда. Фото: Reuters

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому стоит быть сдержаннее. Кроме того, политик обвинил его во вмешательстве в выборы.

Об этом Анджей Дуда отметил в интервью изданию wPolsce24, которое опубликовали в пятницу, 17 января.

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Президент Польши в интервью обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой избегать публичной критики польских политиков, особенно во время избирательной кампании. Ранее Президент Украины высказался о Кароле Навроцком, который заявлял, что Украина не может вступить в НАТО и ЕС без решения вопроса Волынской трагедии. Дуда отметил, что знания Кароля Навроцкого в теме Волынской трагедии несравненно больше, чем знания Зеленского.

"Кароль Навроцкий является главой Института национальной памяти и поэтому он имеет действительно очень много знаний и много данных. Он, безусловно, много раз разговаривал с экспертами на эту тему. Поэтому я был бы осторожен в полемике с Каролем, а особенно с Каролем Навроцким", — отметил Дуда.

Польский лидер добавил, что он не понял мотивацию Зеленского. Дуда также вспомнил о напряженности в отношениях с Президентом Украины два года назад.

"Мне эта ситуация не очень понравилась. Тогда также было два месяца до парламентских выборов в Польше, а сейчас снова идет кампания и ситуация похожа", — сказал Дуда.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский 15 января прибыл с визитом в Польшу. В Варшаве он встретился с премьер-министром страны Дональдом Туском.

В ходе конференции польский премьер-министр заявил, что он не позволит использовать Волынскую трагедию в политических играх. По словам Туска, для Украины и Польши основной и общей угрозой является РФ.