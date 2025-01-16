Зеленський зустрівся з делегацією ООН у Києві 16 січня

Представники України на чолі з президентом Володимиром Зеленським і делегація ООН. Фото: скриншот з відео

У четвер, 16 січня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією ООН. Її очолювали Том Флетчер та Філіппо Гранді.

Про це повідомляється у Telegram-каналі голови держави.

Читайте також:

Зустріч Зеленського із делегацією ООН

Під час зустрічі президент України подякував представникам делегації, що вони відвідали не лише Київ, але й південну частину України, а також Дніпровську, Сумську та Харківську області.

"Це дуже багато значить для всіх наших людей. Ми глибоко цінуємо всю підтримку України й особливо вдячні за рішення виділити цього року 3,3 мільярда доларів на гуманітарну допомогу українському народу", — наголосив Зеленський.

Голова держави додав, що разом "ми також можемо допомогти іншим країнам", де важливо відновити стабільність. Зеленський підкреслив, що українська гуманітарна ініціатива "Продовольство з України" спрямована на надання продовольчої підтримки сирійському народу. Крім того, він запросив ООН приєднатися до цих зусиль.

Нагадаємо, що сьогодні до України також прибув прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Разом з українським президентом Володимиром Зеленським вони зустрілися з українськими виробниками дронів.

Також ми писали, голова Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив, що дуже скоро відбудеться зустріч Зеленського та обраного президента США Дональда Трампа. Однак вона станеться вже після інавгурації.