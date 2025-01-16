Зеленский встретился с делегацией ООН в Киеве 16 января

Представители Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским и делегация ООН. Фото: скриншот с видео

В четверг, 16 января, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией ООН. Ее возглавляли Том Флетчер и Филиппо Гранди.

Об этом сообщается в Telegram-канале главы государства.

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Встреча Зеленского с делегацией ООН

В ходе встречи президент Украины поблагодарил представителей делегации, что они посетили не только Киев, но и южную часть Украины, а также Днепровскую, Сумскую и Харьковскую области.

"Это очень много значит для всех наших людей. Мы глубоко ценим всю поддержку Украины и особенно благодарны за решение выделить в этом году 3,3 миллиарда долларов на гуманитарную помощь украинскому народу", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что вместе "мы также можем помочь другим странам", где важно восстановить стабильность. Зеленский подчеркнул, что украинская гуманитарная инициатива "Продовольствие из Украины" направлена на оказание продовольственной поддержки сирийскому народу. Кроме того, он пригласил ООН присоединиться к этим усилиям.

Напомним, что сегодня в Украину также прибыл премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским они встретились с украинскими производителями дронов.

Также мы писали, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что очень скоро состоится встреча Зеленского и избранного президента США Дональда Трампа. Однако она произойдет уже после инаугурации.