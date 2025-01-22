Зеленський відповів, коли в Україні проведуть вибори

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Вибори в Україні відбудуться після закінчення війни. Так вимагає чинне законодавство і змін не передбачається. Це стосується як президентських виборів, так і місцевих.

Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив в інтерв'ю Bloomberg, яке опублікували в середу, 22 січня.

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"Згідно з нашим законодавством, як тільки закінчиться війна, всі вибори будуть", — зазначив Зеленський.

Президент України зазначив, що потрібно зробити все, аби війна швидше закінчилась. Він закликав партнерів об'єднатись у цьому прагненні.

Нагадаємо, перший заступник Голови ВР Олександр Корнієнко заявив, що в Україні потрібно внести зміни до чинного законодавства. Він наголосив, що необхідно дозволити органам місцевого самоврядування продовжувати виконувати свої обов'язки до завершення війни.

У Білорусі розпочалося дострокове голосування на виборах президента. Балотується й Олександр Лукашенко, який з 1994 року незмінно перебуває на цій посаді.