Законодавство передбачає, що у грудні 2025 року закінчуються повноваження голів громад, тому треба дати можливість їм працювати

Заступник голови Верховної Ради. Фото: facebook.com/oskorniyenko

В грудні поточного року завершується строк повноважень органів місцевого самоврядування. Оскільки проведення виборів під час бойових дій є неможливим, перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко наголошує на необхідності внесення змін до чинного законодавства.

Про це Корнієнко заявив в інтерв'ю агенції Укрінформ.

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Він підкреслює, що Конституція України встановлює п'ятирічний термін повноважень органів місцевого самоврядування. Тож у грудні 2025 року більшість голів громад та депутатів втратять свої мандати.

Олександр Корнієнко зауважив, що необхідно дозволити цим посадовцям продовжувати виконувати свої обов'язки до завершення воєнного стану та проведення виборів. Він також зазначив, що, на його думку, проведення місцевих виборів під час війни є недоцільним.

Щодо тиску з боку міжнародних партнерів щодо проведення президентських та парламентських виборів, Олександр Корнієнко запевняє, що поки що таких вимог не надходило. Він також підкреслює, що українська сторона постійно інформує партнерів про ситуацію в країні, спираючись на чинне законодавство.

Олександр Корнієнко підкреслив, що ті, хто пропонує провести вибори, мають особисто переконатися у складних умовах життя в Україні під час російської агресії. Він підтвердив, що Верховна Рада України усвідомлює всі виклики, пов'язані з проведенням виборів, та готова до їх вирішення після закінчення війни та встановлення справедливого миру для України.

Раніше голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що для проведення виборів в Україні після війни знадобиться щонайменше шість місяців.

Також Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Лексу Фрідману пояснив причини, чому під час воєнного стану не можна провести вибори в Україні.