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Через який час після війни можливі вибори — Шуляк назвала термін

8 січня 2025 12:09
Євгенія Брюховецька - редактор
У Слузі Народу назвали термін, коли можливі вибори після війни
Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк. Фото: РБК-Україна
Євгенія Брюховецька - редактор

Протягом останніх місяців в Україні все частіше стали лунати розмови про проведення виборів. Однак вони можливі лише після завершення воєнного стану.

Про це розповіла голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк в інтерв'ю РБК -Україна.

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За словами нардепки, у грудні 2023 року збиралися всі фракції і групи підписали документ на згоду щодо проведення виборів через шість місяців після закінчення воєнного стану.

"Тобто пів року — це мінімальний період, коли всі будуть готуватися до проведення виборів і на технічному рівні, і на рівні ухвалення відповідного законодавства", — зазначила Шуляк.

Водночас ЦВК продовжує відігравати дуже важливу роль у підготовці до виборчого процесу: вона займається реєстром виборців, який був закритий 24 лютого 2022 року, та обліком виборчих дільниць.

Відомо, що тисячі таких дільниць, на жаль, зруйновані, бо здебільшого знаходилися в дитячих садочках або в школах, які атакував агресор. Тому потрібно розуміти, де будуть нові дільниці, на базі чого вони будуть.

Можливість онлайн-виборів

Шуляк зауважила, що існує багато спекуляцій на тему онлайн-голосування і використання "Дії". Але в такому разі це повинна бути незалежна система, якою в наших реаліях може займатися ЦВК.

"Наскільки мені відомо, ЦВК не має своєї "Дії" для проведення виборів. Всі маніпуляції стосовно того, що влада готується до проведення виборів онлайн, є виключно маніпуляціями", — сказала вона.

Нагадаємо, Зеленський в інтерв'ю Фрідману пояснив причини, чому під час воєнного стану не можна провести вибори в Україні.

Також президент зазначив, що наразі не має мети балотуватися на другий термін.

Володимир Зеленський Верховна Рада вибори Слуга народу війна в Україні

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