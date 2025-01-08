У Слузі Народу назвали термін, коли можливі вибори після війни

Через який час після війни можливі вибори — Шуляк назвала термін
Протягом останніх місяців в Україні все частіше стали лунати розмови про проведення виборів. Однак вони можливі лише після завершення воєнного стану.
Про це розповіла голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк в інтерв'ю РБК -Україна.
Проведення виборів в Україні
За словами нардепки, у грудні 2023 року збиралися всі фракції і групи підписали документ на згоду щодо проведення виборів через шість місяців після закінчення воєнного стану.
"Тобто пів року — це мінімальний період, коли всі будуть готуватися до проведення виборів і на технічному рівні, і на рівні ухвалення відповідного законодавства", — зазначила Шуляк.
Водночас ЦВК продовжує відігравати дуже важливу роль у підготовці до виборчого процесу: вона займається реєстром виборців, який був закритий 24 лютого 2022 року, та обліком виборчих дільниць.
Відомо, що тисячі таких дільниць, на жаль, зруйновані, бо здебільшого знаходилися в дитячих садочках або в школах, які атакував агресор. Тому потрібно розуміти, де будуть нові дільниці, на базі чого вони будуть.
Можливість онлайн-виборів
Шуляк зауважила, що існує багато спекуляцій на тему онлайн-голосування і використання "Дії". Але в такому разі це повинна бути незалежна система, якою в наших реаліях може займатися ЦВК.
"Наскільки мені відомо, ЦВК не має своєї "Дії" для проведення виборів. Всі маніпуляції стосовно того, що влада готується до проведення виборів онлайн, є виключно маніпуляціями", — сказала вона.
Нагадаємо, Зеленський в інтерв'ю Фрідману пояснив причини, чому під час воєнного стану не можна провести вибори в Україні.
Також президент зазначив, що наразі не має мети балотуватися на другий термін.
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