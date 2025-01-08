Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Как скоро после войны возможны выборы — Шуляк назвала термин arrow

Как скоро после войны возможны выборы — Шуляк назвала термин

8 января 2025 12:09
Евгения Брюховецкая - редактор
В Слуге Народа назвали срок, когда возможны выборы после войны
Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк. Фото: РБК-Украина
Евгения Брюховецкая - редактор

В течение последних месяцев в Украине все чаще стали звучать разговоры о проведении выборов. Однако они возможны лишь после завершения военного положения.

Об этом рассказала глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк в интервью РБК-Украина.

Читайте также:

Проведение выборов в Украине

По словам нардепа, в декабре 2023 года собирались все фракции и группы подписали документ о согласии на проведение выборов через шесть месяцев после окончания военного положения.

"То есть полгода - это минимальный период, когда все будут готовиться к проведению выборов и на техническом уровне, и на уровне принятия соответствующего законодательства", — отметила Шуляк.

В то же время ЦИК продолжает играть очень важную роль в подготовке к избирательному процессу: она занимается реестром избирателей, который был закрыт 24 февраля 2022 года, и учетом избирательных участков.

Известно, что тысячи таких участков, к сожалению, разрушены, потому что в основном находились в детских садах или в школах, которые атаковал агрессор. Поэтому нужно понимать, где будут новые участки, на базе чего они будут.

Возможность онлайн-выборов

Шуляк заметила, что существует много спекуляций на тему онлайн-голосования и использования "Дії". Но в таком случае это должна быть независимая система, которой в наших реалиях может заниматься ЦИК.

"Насколько мне известно, ЦИК не имеет своей "Дії" для проведения выборов. Все манипуляции относительно того, что власть готовится к проведению выборов онлайн, являются исключительно манипуляциями", — сказала она.

Напомним, Зеленский в интервью Фридману объяснил причины, почему во время военного положения нельзя провести выборы в Украине.

Также президент отметил, что пока не имеет цели баллотироваться на второй срок.

Владимир Зеленский Верховная Рада выборы Слуга народа война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:09 Как скоро после войны возможны выборы — Шуляк назвала термин

12:08 Чарующая новинка — на CES 2025 показали милого робота Mirumi

Text

12:03 Россияне приближаются к Купянску — что известно

11:59 Свет для одесситов — когда в городе будет генерация электрики

11:42 На Киевщине мужчина поджег авто Tesla своего знакомого

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:38 Россияне обстреляли Херсонскую область — есть погибшие и раненые

11:30 Когда ФЛП может не платить военный сбор — список причин

11:28 Экс-чиновника Киевпастранса подозревают в завладении 1,8 млн грн

11:27 Одесситы на сутки остались без тепла — причины

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

12:09 Как скоро после войны возможны выборы — Шуляк назвала термин

12:08 Чарующая новинка — на CES 2025 показали милого робота Mirumi

11:59 Свет для одесситов — когда в городе будет генерация электрики

11:42 На Киевщине мужчина поджег авто Tesla своего знакомого

11:38 Россияне обстреляли Херсонскую область — есть погибшие и раненые

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:30 Когда ФЛП может не платить военный сбор — список причин

11:28 Экс-чиновника Киевпастранса подозревают в завладении 1,8 млн грн

11:27 Одесситы на сутки остались без тепла — причины

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

11:25 Ведущий Fox News назвал аннексию Канады "привилегией"

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

06:40 В Украине дорожает медь — цены на цветные металлы в январе

06:32 Реформа МСЭК — как получить группу инвалидности на Львовщине

06:20 Налоги для ФЛП в 2025 году — сколько придется платить

7 января 2025

22:37 Китайский вирус в Одессе — боятся ли локдауна горожане

06:40 Цены на металлолом в январе — стоимость 1 кг чермета в Украине

06:20 Закрытие ФЛП в Украине — как повышение налогов влияет на бизнес

6 января 2025

12:35 Цены на золото в январе — сколько стоят драгоценные металлы

5 января 2025

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

4 января 2025

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

Text

12:03 Россияне приближаются к Купянску — что известно

Text

11:02 Боевой медик объяснила суть работы нового медподразделения в ВСУ

Text

09:39 Офицер ВСУ прокомментировал слухи об оккупации Курахово

Text

08:20 Нардеп высказался о возможном проведении выборов

Text

08:00 Заявление Трампа о завершении войны в Украине — эфир Ранок.LIVE

7 января 2025
Text

22:57 Сбитие шести ракет с помощью F-16 — авиаэксперт прокомментировал

Text

21:59 Попенко спрогнозировал повышение тарифов на свет

Text

19:43 Железняк назвал причины закрытия ФЛП в Украине

Text

17:50 Трамп уже подготовил мирное соглашение — эфир Вечір.LIVE

Text

17:29 Врач объяснил, кому грозит новый вирус из Китая

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

1 января 2025

17:33 Налог на недвижимость 2025 — что изменится для владельцев жилья