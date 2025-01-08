В Слуге Народа назвали срок, когда возможны выборы после войны

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк. Фото: РБК-Украина

В течение последних месяцев в Украине все чаще стали звучать разговоры о проведении выборов. Однако они возможны лишь после завершения военного положения.

Об этом рассказала глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк в интервью РБК-Украина.

Читайте также:

Проведение выборов в Украине

По словам нардепа, в декабре 2023 года собирались все фракции и группы подписали документ о согласии на проведение выборов через шесть месяцев после окончания военного положения.

"То есть полгода - это минимальный период, когда все будут готовиться к проведению выборов и на техническом уровне, и на уровне принятия соответствующего законодательства", — отметила Шуляк.

В то же время ЦИК продолжает играть очень важную роль в подготовке к избирательному процессу: она занимается реестром избирателей, который был закрыт 24 февраля 2022 года, и учетом избирательных участков.

Известно, что тысячи таких участков, к сожалению, разрушены, потому что в основном находились в детских садах или в школах, которые атаковал агрессор. Поэтому нужно понимать, где будут новые участки, на базе чего они будут.

Возможность онлайн-выборов

Шуляк заметила, что существует много спекуляций на тему онлайн-голосования и использования "Дії". Но в таком случае это должна быть независимая система, которой в наших реалиях может заниматься ЦИК.

"Насколько мне известно, ЦИК не имеет своей "Дії" для проведения выборов. Все манипуляции относительно того, что власть готовится к проведению выборов онлайн, являются исключительно манипуляциями", — сказала она.

Напомним, Зеленский в интервью Фридману объяснил причины, почему во время военного положения нельзя провести выборы в Украине.

Также президент отметил, что пока не имеет цели баллотироваться на второй срок.