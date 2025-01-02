Зеленський відповів, чи піде на другий президентський термін
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі не фокусується на можливості балотуватися на другий президентський термін. За його словами, наразі це не мета.
Про це Зеленський сказав в інтерв'ю для телемарафону "Єдині новини" у четвер, 2 січня.
Чи піде Зеленський на другий президентський термін
"Не знаю, як закінчиться війна. Якщо я зроблю більше, ніж можу, тоді, напевно, дивитимусь на це рішення більш позитивно. Сьогодні це для мене не є фокусом, ціллю", — зазначив Зеленський.
Президент підкреслив, що головним його завданням зараз є захист України, завершення війни та відновлення країни після агресії РФ.
Раніше Зеленський відреагував на теракт у Новому Орлеані. Він наголосив, що в Україні шоковані звісткою про цей напад.
Також Зеленський висловився про зупинку транзиту російського газу. Він зазначив, що це одна з найбільших поразок Москви.
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