Чи піде Зеленський на другий президентський термін

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі не фокусується на можливості балотуватися на другий президентський термін. За його словами, наразі це не мета.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю для телемарафону "Єдині новини" у четвер, 2 січня.

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"Не знаю, як закінчиться війна. Якщо я зроблю більше, ніж можу, тоді, напевно, дивитимусь на це рішення більш позитивно. Сьогодні це для мене не є фокусом, ціллю", — зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що головним його завданням зараз є захист України, завершення війни та відновлення країни після агресії РФ.

Раніше Зеленський відреагував на теракт у Новому Орлеані. Він наголосив, що в Україні шоковані звісткою про цей напад.

Також Зеленський висловився про зупинку транзиту російського газу. Він зазначив, що це одна з найбільших поразок Москви.