У Новому Орлеані в США стався теракт — Зеленський відреагував

Зеленський відреагував на теракт у Новому Орлеані
У американському місті Новий Орлеан під час святкування Нового року автомобіль на швидкості в'їхав у натовп. Влада міста припускає, що це був теракт.
На подію відреагував Президент України Володимир Зеленський в X у середу, 1 січня.
10 dead, 30 injured as truck rams into crowd in New Orleans, US.#USA #attacks #UnitedStates #TruckDriver #Accident #orleans #orlean pic.twitter.com/adu1ExcsB7— HARINDER (@harinder_1001) January 1, 2025
Наїзд авто в натовп у Новому Орлеані
"Ми в Україні шоковані звісткою про напад у Новому Орлеані, США, унаслідок якого загинули невинні люди й багато хто зазнав поранень. Віримо, що винних у цьому жахливому нападі буде притягнуто до відповідальності", — йдеться у повідомленні.
Президент наголосив, що насильству, тероризму та будь-яким іншим загрозам людському життю немає місця у світі, а тому з ними не можна миритися. Він висловив найщиріші співчуття родинам загиблих і побажав одужання всім постраждалим внаслідок інциденту.
"Україна підтримує американський народ і засуджує насильство", — додав Зеленський.
Раніше було відомо про десятьох загиблих та 30 поранених внаслідок теракту в Новому Орлеані. Губернатор Луїзіани Джефф Лендрі назвав смертельний інцидент на Бурбон-стріт "жахливим актом насильства".
New Orlean's Vehicle attack...10 unalived, 30 injured.... pic.twitter.com/a9R2klAXmh— G_Galaxy-87 (@GCUPR87) January 1, 2025
Також ми писали, що у Польщі п'яний військовий обстріляв цивільний автомобіль та сховався у лісі.
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