У Новому Орлеані в США стався теракт — Зеленський відреагував

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

У американському місті Новий Орлеан під час святкування Нового року автомобіль на швидкості в'їхав у натовп. Влада міста припускає, що це був теракт.

На подію відреагував Президент України Володимир Зеленський в X у середу, 1 січня.

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"Ми в Україні шоковані звісткою про напад у Новому Орлеані, США, унаслідок якого загинули невинні люди й багато хто зазнав поранень. Віримо, що винних у цьому жахливому нападі буде притягнуто до відповідальності", — йдеться у повідомленні.

Президент наголосив, що насильству, тероризму та будь-яким іншим загрозам людському життю немає місця у світі, а тому з ними не можна миритися. Він висловив найщиріші співчуття родинам загиблих і побажав одужання всім постраждалим внаслідок інциденту.

"Україна підтримує американський народ і засуджує насильство", — додав Зеленський.

Скриншот допису Зеленського

Раніше було відомо про десятьох загиблих та 30 поранених внаслідок теракту в Новому Орлеані. Губернатор Луїзіани Джефф Лендрі назвав смертельний інцидент на Бурбон-стріт "жахливим актом насильства".

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