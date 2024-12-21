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Поліція затримала підозрюваного в наїзді на натовп у Магдебурзі

21 грудня 2024 07:27
Євгенія Брюховецька - редактор
Наїзд на натовп у Магдебурзі — підозрюваного затримали
Німецька поліція. Ілюстративне фото: DANIEL ROLAND
Євгенія Брюховецька - редактор

У німецькому місті Магдебург внаслідок наїзду автомобіля в у натовп на різдвяному ярмарку загинули двоє людей, є поранені. Поліція затримала 50-річного підозрюваного.

Про це пише Tagesschau у суботу, 21 грудня.

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Водія, який в'їхав у натовп, затримали. Підозрюваним виявився лікар-психотерапевт із Саудівської Аравії, який проживає в Саксонії-Ангальт з 2006 року. 

Наразі триває розслідування, зокрема, щодо можливого мотиву злочину. Відомо, що чоловік в'їхав у натовп на орендованій машині.

Згідно з дослідженнями, підозрюваний є помітною фігурою в емігрантській спільноті і вважається контактною особою для шукачів притулку, особливо жінок. Також він з 2016 року є політичним біженцем через заяви у соцмережах та міг зазнавати переслідувань у Німеччині.

Після інциденту територія навколо автомобіля була оточена через підозру вибухового пристрою в ньому, але поліція не знайшла нічого. Згідно з повідомленням, чоловік промчав "щонайменше 400 метрів через різдвяний ярмарок", внаслідок чого загинули дві людини та щонайменше 60 поранених.

Раніше Reuters писало, що водій заздалегідь орендував автомобіль BMW, за допомогою якого і вчинив теракт у Магдебурзі.

Також у мережі з'явилося відео з камер спостереження з моментом наїзду авто у натовп.

ДТП теракт Німеччина лікарі затримання

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