Наїзд на натовп у Магдебурзі — підозрюваного затримали

Німецька поліція. Ілюстративне фото: DANIEL ROLAND

У німецькому місті Магдебург внаслідок наїзду автомобіля в у натовп на різдвяному ярмарку загинули двоє людей, є поранені. Поліція затримала 50-річного підозрюваного.

Про це пише Tagesschau у суботу, 21 грудня.

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#Magdeburg Vidéo de l’arrestation par la police du conducteur de la voiture noire qui a foncé dans la foule du marché de Noël.

Index de véracité : 7/10 pic.twitter.com/Mzit7t9nni — Kâplan (@KaplanBen_Fr) December 20, 2024

Теракт у Німеччині

Водія, який в'їхав у натовп, затримали. Підозрюваним виявився лікар-психотерапевт із Саудівської Аравії, який проживає в Саксонії-Ангальт з 2006 року.

Наразі триває розслідування, зокрема, щодо можливого мотиву злочину. Відомо, що чоловік в'їхав у натовп на орендованій машині.

Згідно з дослідженнями, підозрюваний є помітною фігурою в емігрантській спільноті і вважається контактною особою для шукачів притулку, особливо жінок. Також він з 2016 року є політичним біженцем через заяви у соцмережах та міг зазнавати переслідувань у Німеччині.

Після інциденту територія навколо автомобіля була оточена через підозру вибухового пристрою в ньому, але поліція не знайшла нічого. Згідно з повідомленням, чоловік промчав "щонайменше 400 метрів через різдвяний ярмарок", внаслідок чого загинули дві людини та щонайменше 60 поранених.

Раніше Reuters писало, що водій заздалегідь орендував автомобіль BMW, за допомогою якого і вчинив теракт у Магдебурзі.

Також у мережі з'явилося відео з камер спостереження з моментом наїзду авто у натовп.