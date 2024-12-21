У Німеччині затримали терориста, який в'їхав в натовп на різдвяному ярмарку

Поліція Німеччини на місці теракту в Магдебурзі. Фото: Reuters

В Магдебурзі продовжуються розслідування теракту, в результаті якого загинули люди на новорічному ярмарку. Сьогодні в натовп місцевих мешканців та туристів на машині.

Подробиці теракту, які відомі на цей момент, повідомляє Reuters.

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Що відомо на цей момент про терориста

Згідно з даними агенції, затриманим терористом виявився 50-річний лікар з Саудівської Аравії з постійним місцем проживання в Німеччині, де він прожив майже два десятиліття.

Джерело в Саудівській Аравії повідомило Reuters, що королівство попереджало німецьку владу про нападника, який, за словами джерела, опублікував екстремістські погляди у своєму особистому обліковому записі X.

Також є інформація, що терорист заздалегідь арендував автомобіль BMW, за допомогою якого і вчинив теракт.

Після інциденту поліція очистила територію навколо автомобіля, щоб дослідити можливий вибуховий пристрій, але згодом виявилось, що вибухівки не було.

На цей момент відомо, що двоє людей (дорослий та дитина) загинули, а пораненими вважаються понад 60 осіб. В поліції вважають, що затриманий терорист діяв як одинак, тому не бачать подальших загроз для мешканців міста.

Нагадаємо, у ніч на 12 грудня в Ізраїлі сталася стрілянина в автобусі, в результаті якої загинула дитина.

Раніше у Бразилії під стінами Верховного суду чоловік підірвав себе бомбою. Спочатку він намагався зайти до будівлі.