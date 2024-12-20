Теракт у Магдебурзі — автомобіль в'їхав у натовп на різдвяному ярмарку

Медики на місці інциденту в Німеччині. Фото: Dörthe Hein/dpa-Zentralbild/dpa

У німецькому місті Магдебург автомобіль в'їхав у натовп людей на різдвяному ярмарку. Внаслідок інциденту є загиблі та поранені.

Про це повідомляє Bild у п'ятницю, 20 грудня.

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За попередньою інформацією, стався теракт. Очевидці кажуть, що автомобіль їхав прямо в натовп людей, які прямували до ратуші.

Наразі відомо, що загинули 11 людей, ще 60 — отримали поранення. Водія автомобіля вже затримали.

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Правоохоронці на місці події обшукують територію різдвяного ярмарку на предмет вибухівки.

У мережі також поширюють фото з ймовірним терористом. За попередньою інформацією, це був сирієць.

Нагадаємо, у ніч на 12 грудня в Ізраїлі сталася стрілянина в автобусі, в результаті якої загинула дитина.

Раніше у Бразилії під стінами Верховного суду чоловік підірвав себе бомбою. Спочатку він намагався зайти до будівлі.