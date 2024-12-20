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В Германии водитель въехал в толпу на рождественской ярмарке

20 декабря 2024 21:37
Аркадий Пастула - Редактор
Теракт в Магдебурге — автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке
Медики на месте инцидента в Германии. Фото: Dörthe Hein/dpa-Zentralbild/dpa
Аркадий Пастула - Редактор

В немецком городе Магдебург автомобиль въехал в толпу людей на рождественской ярмарке. В результате инцидента есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает Bild в пятницу, 20 декабря.

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По предварительной информации, произошел теракт. Очевидцы говорят, что автомобиль ехал прямо в толпу людей, которые направлялись к ратуше.

Известно, что погибли 11 человек, еще 60 — получили ранения. Водителя автомобиля уже задержали.

Внимание! Видео содержит чувствительные кадры, 18+!

Правоохранители на месте происшествия обыскивают территорию рождественской ярмарки на предмет взрывчатки.

В сети также распространяют фото с предполагаемым террористом. По предварительной информации, это был сириец.

Напомним, в ночь на 12 декабря в Израиле произошла стрельба в автобусе, в результате которой погиб ребенок.

Ранее в Бразилии под стенами Верховного суда мужчина подорвал себя бомбой. Сначала он пытался зайти в здание.

теракт Германия смерть ярмарки автомобиль люди

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