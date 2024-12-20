Теракт в Магдебурге — автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке

В Германии водитель въехал в толпу на рождественской ярмарке
В немецком городе Магдебург автомобиль въехал в толпу людей на рождественской ярмарке. В результате инцидента есть погибшие и раненые.
Об этом сообщает Bild в пятницу, 20 декабря.
Теракт в Германии
По предварительной информации, произошел теракт. Очевидцы говорят, что автомобиль ехал прямо в толпу людей, которые направлялись к ратуше.
Известно, что погибли 11 человек, еще 60 — получили ранения. Водителя автомобиля уже задержали.
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Правоохранители на месте происшествия обыскивают территорию рождественской ярмарки на предмет взрывчатки.
В сети также распространяют фото с предполагаемым террористом. По предварительной информации, это был сириец.
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