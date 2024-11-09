У Пакистані 9 листопада стався кривавий теракт

Місце теракту після вибуху. Фото: Mint

У Пакистані на вокзалі Кветти стався теракт. Наразі відомо про щонайменше 26 загиблих та 46 поранених, серед них є військові.

Про це повідомляє AFP з посиланням на поліцію.

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Повідомляється, що вибух пролунав о 8:45 ранку за місцевим часом, коли близько 100 пасажирів чекали на поїзд.

"Серед 25 підтверджених загиблих — 14 військовослужбовців", — заявив Мухаммад Белудж, високопоставлений представник місцевої поліції.

За даними правоохоронців, вибух вчинив терорист-смертник, який використав 6-8 кілограмів вибухівки.

Відповідальність за теракт взяла "Визвольна армія Белуджистана".

Раніше ми писали, що в Ізраїлі, в районі Тель-Авіва, вантажний автомобіль врізався в автобусну зупинку, де перебували люди.

Нагадуємо, що у провінції Анкара, Туреччина, стався терористичний напад на компанію Turkish Aerospace Industries. Атака була скоєна трьома терористами, серед яких була і жінка.