У Пакистані 9 листопада стався кривавий теракт

У Пакистані стався кривавий теракт — десятки загиблих і поранених
У Пакистані на вокзалі Кветти стався теракт. Наразі відомо про щонайменше 26 загиблих та 46 поранених, серед них є військові.
Про це повідомляє AFP з посиланням на поліцію.
Теракт у Пакистані
Повідомляється, що вибух пролунав о 8:45 ранку за місцевим часом, коли близько 100 пасажирів чекали на поїзд.
"Серед 25 підтверджених загиблих — 14 військовослужбовців", — заявив Мухаммад Белудж, високопоставлений представник місцевої поліції.
За даними правоохоронців, вибух вчинив терорист-смертник, який використав 6-8 кілограмів вибухівки.
Відповідальність за теракт взяла "Визвольна армія Белуджистана".
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