В Ізраїлі вантажівка протаранила зупинку з людьми — 36 травмованих

ДТП в Глілоті під Тель-Авівом, 27 жовтня. Фото: AFP

В Ізраїлі в районі Тель-Авіва вантажний автомобіль врізався в автобусну зупинку, де перебували люди. Повідомляють про понад три десятки поранених, деякі з яких — у важкому стані. Водія застрелили на місці, не виключають теракт.

Про це повідомило видання The Times of Israel у неділю, 27 жовтня.

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Аварія стався у неділю, 27 жовтня, в районі військової бази Глілот — неподалік розташована штаб-квартира "Моссада" разом із кількома розвідувальними підрозділами ЦАХАЛу.

Вантажівка протаранила автобусну зупинку, повідомляють про 36 поранених, деякі у важкому стані. Не виключають теракт.

ДТП у Глілоті. Фото: AFP

Поліція заявляє, що водій вантажівки, який протаранив людей на автобусній зупинці біля бази ЦАХАЛу в Глілоті в центральній частині Ізраїлю, був "нейтралізований" озброєними цивільними особами, які перебували в цьому районі — чоловіка застрелили.

"Згідно з первинним розслідуванням поліції, автобус зупинився на станції за межами бази, щоб висадити пасажирів. Водночас вантажівка протаранила зупинку і людей, які там знаходилися", — пише The Times of Israel.

Нагадаємо, у керівництві ЦАХАЛ підтвердили атаку на Іран. Своєю чергою іранці повідомили, що чули звуки вибухів в Ісфахані, Мешхеді та провінції Курдистан.

Раніше Новини.LIVE писали, що безпілотники з Лівану атакували будинок прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу у місті Кейсарія. Посадовець назвав цю атаку замахом на його життя.