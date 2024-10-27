В Израиле грузовик протаранил остановку с людьми — 36 пострадавших

ДТП в Глилоте под Тель-Авивом, 27 октября. Фото: AFP

В Израиле в районе Тель-Авива грузовик врезался в автобусную остановку, где находились люди. Сообщают о более чем трех десятках раненых, некоторые из которых — в тяжелом состоянии. Водителя застрелили на месте, не исключают теракт.

Об этом сообщило издание The Times of Israel в воскресенье, 27 октября.

Читайте также:

Автокатастрофа в Израиле — ранены 36 людей

Авария произошла в воскресенье, 27 октября, в районе военной базы Глилот — неподалеку находится штаб-квартира "Моссада" вместе с несколькими разведподразделениями ЦАХАЛа.

Грузовик протаранил автобусную остановку, сообщают о 36 раненых, некоторые в тяжелом состоянии. Не исключают теракт.

ДТП в Глилоте. Фото: AFP

Полиция заявляет, что водитель грузовика, протаранивший людей на автобусной остановке у базы ЦАХАЛа в Глилоте в центральной части Израиля, был "нейтрализован" находившимися в этом районе вооруженными гражданскими лицами — мужчину застрелили.

"Согласно первичному расследованию полиции, автобус остановился на станции за пределами базы, чтобы высадить пассажиров. В то же время грузовик протаранил остановку и находившихся там людей", — пишет The Times of Israel.

Напомним, в руководстве ЦАХАЛ подтвердили атаку на Иран. В свою очередь иранцы сообщили, что слышали звуки взрывов в Исфахане, Мешхеде и провинции Курдистан.

Ранее Новини.LIVE писали, что беспилотники из Ливана атаковали здание премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в городе Кейсария. Чиновник назвал эту атаку покушением на его жизнь.