В Туреччині троє терористів здійснили теракт

Теракт. Фото: CNN

У провінції Анкара, Туреччина, стався терористичний напад на компанію Turkish Aerospace Industries. Атака була скоєна трьома терористами, серед яких була і жінка.

Про це повідомляє CNN Turk, посилаючись на місцеві ЗМІ.

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Деталі теракту

Згідно з опублікованими фото, злочинці під'їхали до воріт підприємства на таксі, вийшли з автомобіля з автоматичною зброєю та розпочали стрілянину. Надалі на кадрах зафіксовано потужний вибух поруч з таксі, що викликало паніку серед працівників і мешканців околиць.

Штаб-квартира TAI розташована в Кахраманказані, приблизно за 28 км від Анкари. Наразі не зазначено, які саме об'єкти стали ціллю атаки.

Теракт. Фото: CNN

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая підтвердив, що є жертви, однак точна кількість загиблих і постраждалих поки що невідома. Він запевнив громадськість, що інформація буде надана у міру надходження нових даних.

Теракт. Фото: CNN

Раніше головний радник президента Туреччини Ялчин Топчу заявив, що країна виступає за повернення Україні окупованих територій включно з Кримом.

А посол України у Туреччині Василь Боднар розповів про плани щодо проведення другого Саміту миру. За його словами, на заході можуть бути представники Росії.