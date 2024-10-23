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Нападение на оборонное предприятие в Турции — детали теракта

23 октября 2024 20:37
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
В Турции трое террористов совершили теракт
Теракт. Фото: CNN
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В провинции Анкара Турция произошло террористическое нападение на компанию Turkish Aerospace Industries. Атака была совершена тремя террористами, среди которых была женщина.

Об этом сообщает CNN Turk, ссылаясь на местные СМИ.

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Детали теракта

Согласно опубликованным фото, преступники подъехали к воротам предприятия на такси, вышли из автомобиля с автоматическим оружием и начали стрельбу. В дальнейшем на кадрах зафиксирован мощный взрыв рядом с такси, что вызвало панику среди работников и жителей окрестностей.

Штаб-квартира TAI расположена в Кахраманказане, примерно в 28 км от Анкары. Пока не указано, какие именно объекты стали целью атаки.

Теракт. Фото: CNN
Теракт. Фото: CNN

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая подтвердил, что есть жертвы, однако точное количество погибших и пострадавших пока неизвестно. Он заверил общественность, что информация будет предоставлена по мере поступления новых данных.

Теракт. Фото: CNN
Теракт. Фото: CNN

Ранее главный советник президента Турции Ялчин Топчу заявил, что страна выступает за возвращение Украине оккупированных территорий, включая Крым.

А посол Украины в Турции Василий Боднар рассказал о планах по проведению второго Саммита мира. По его словам, на мероприятии могут находиться представители России.

террористы новости Турция теракт

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