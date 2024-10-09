Радник Ердогана підтримав повернення Україні окупованих земель

Президент України Зеленський і президент Туреччини Ердоган на зустрічі в Нью-Йорку. Фото ілюстративне: Офіс Президента України

Туреччина виступає за повернення окупованих територій включно з Кримом та підтримує територіальну цілісність, суверенітет й незалежність України. Таку заяву зробив головний радник президента Туреччини Ялчин Топчу.

Про це повідомляє "Укрінформ".

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Туреччина виступає за повернення Україні окупованих територій

"Туреччина, яка підтримує територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, також на всіх платформах відстоює, що повернення окупованих територій, включаючи Крим, є вимогою міжнародного права. Туреччина прагне, щоб триваюча окупація та війна в Україні, Газі та Лівані закінчилися, і твердо виступає за це на всіх міжнародних платформах, робить свій внесок у забезпечення постійного миру в нашому регіоні та світі для майбутнього всього людства", — сказав Ялчин Топчу під час зустрічі з заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріманом Джелялем.

Наріман Джелял повернувся з російського полону

Зазначимо, що Наріман Джелял вперше відвідав Туреччину після звільнення з російського полону, де розповів раднику Ердогана про те, що відбувається в окупованому Росією Криму, випадки утисків проти кримських татар, а також факти порушення прав людини та інші злочини росіян на півострові.

"Обшуки, затримання відбуваються постійно. Затриманих засуджують до тривалих термінів ув'язнення, де вони перебувають в незадовільних, нелюдських умовах... Були випадки, коли політичних в'язнів старших 60 років доставили в суд у незадовільному стані здоров'я", — розповів Наріман Джелял.

Своєю чергою радник посольства України в Туреччині Денис Золотарьов разом з іншими присутнішими спільно висловили сподівання, що Реджеп Таїп Ердоган допоможе звільнити військовополонених, цивільних українців, а також кримських татар з російського полону.

"Окрім звільнення політичних в'язнів, говоримо і про наших військовополонених, про цивільних, які перебувають у найжорстокіших умовах через те, що захищали на фронті свою батьківщину, за свою позицію. Тут дуже важливим є поєднання зусиль як держави, так і громадянського суспільства. В Україні громадські організації роблять дуже багато для захисту прав громадян України", — підсумував Золотарьов.

Нагадаємо, деякі лідери країн та посадовці пропонували різні "мирні" плани для закінчення війни в Україні. Так джерела наближені до Трампа заявили, що той вважає за необхідне заморозити поточну лінію розмежування, але надати Україні всі гарантії безпеки.

Також ексгенеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна могла б стати членом Альянсу навіть з частиною окупованих Росією територій, навівши в приклад країну, яка теж має невирішені територіальні питання.