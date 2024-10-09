Советник Эрдогана поддержал возвращение Украине оккупированных земель

Президент Украины Зеленский и президент Турции Эрдоган на встрече в Нью-Йорке. Фото иллюстративное: Офис Президента Украины

Турция выступает за возвращение оккупированных территорий, включая Крым, и поддерживает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Такое заявление сделал главный советник президента Турции Ялчин Топча.

Об этом сообщает "Укринформ".

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Турция выступает за возвращение Украине оккупированных территорий

"Турция, которая поддерживает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, также на всех платформах отстаивает то, что возвращение оккупированных территорий, включая Крым, является требованием международного права. Турция стремится, чтобы продолжающаяся оккупация и война в Украине, Газе и Ливане закончились, и твердо выступает за это на всех международных платформах, вносит свой вклад в обеспечение постоянного мира в нашем регионе и мире для будущего всего человечества", — сказал Ялчин Топчу во время встречи с заместителем председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариманом Джелялем.

Нариман Джелял вернулся из российского плена

Отметим, что Нариман Джелял впервые посетил Турцию после освобождения из российского плена, где рассказал советнику Эрдогана о происходящих в оккупированном Россией Крыму случаях притеснений против крымских татар, а также фактах нарушения прав человека и других преступлениях россиян на полуострове.

"Обыски, задержания проходят постоянно. Задержанных приговаривают к длительным срокам заключения, где они находятся в неудовлетворительных, бесчеловечных условиях... Были случаи, когда политических заключенных старше 60 лет доставили в суд в неудовлетворительном состоянии здоровья", — рассказал Нариман Джелял.

В свою очередь советник посольства Украины в Турции Денис Золотарев вместе с другими присутствующими совместно выразили надежду, что Реджеп Тайип Эрдоган поможет освободить военнопленных, гражданских украинцев, а также крымских татар из российского плена.

"Помимо освобождения политических заключенных, говорим и о наших военнопленных, о гражданских, которые находятся в жесточайших условиях из-за того, что защищали на фронте свою родину, за свою позицию. Здесь очень важно сочетание усилий как государства, так и гражданского общества. В Украине общественные организации делают очень многое для защиты прав граждан Украины", — подытожил Золотарев.

Напомним, некоторые лидеры стран и чиновники предлагали разные "мирные" планы по окончании войны в Украине. Так, источники, приближенные к Трампу, заявили, что тот считает необходимым заморозить текущую линию разграничения, но предоставить Украине все гарантии безопасности.

Также эксгенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина могла бы стать членом Альянса даже с частью оккупированных Россией территорий, приведя в пример страну, у которой тоже есть нерешенные территориальные вопросы.