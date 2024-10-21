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У США помер відомий турецький опозиціонер — що про нього відомо

21 жовтня 2024 13:09
Аркадій Пастула - Редактор
У США помер турецький опозиціонер Фетхуллах Ґюлен — що про нього відомо
Фетхуллах Ґюлен. Фото: REUTERS/Selahattin Sevi/Zaman Daily via Cihan News Agency
Аркадій Пастула - Редактор

У Сполучених Штатах Америки на 83-му році життя помер Фетхуллах Ґюлен. Він був турецьким опозиціонером та засновником громадського руху "Хізмет".

Про це повідомляє Hürriyet у понеділок, 21 жовтня.

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Останні місяці здоров'я Фетхуллаха Ґюлена суттєво погіршувалося через діабет, ниркову недостатність та розвиток деменції.

Турецький опозиціонер Фетхуллах Ґюлен
Фетхуллах Ґюлен. Фото: REUTERS/Charles Mostoller

За даними джерел видання, це погіршення стану частково пов'язане з внутрішніми конфліктами в організації, зокрема боротьбою за контроль над фінансовими ресурсами між її європейськими та американськими представниками.

Що відомо про засновника громадського руху "Хізмет"

Фетхуллах Ґюлен був відомим турецьким громадським і релігійним діячем, публіцистом, а також колишнім ісламським проповідником. У 1999 році він залишив Туреччину, виїхавши до США для лікування, і з того часу більше не повертався.

Із життя пішов Фетхуллах Ґюлен
Фетхуллах Ґюлен. Фото: REUTERS/Selahattin Sevi/Zaman Daily via Cihan News Agency

Його називали одним із головних супротивників президента Туреччини Реджепа Ердогана. Після невдалої спроби державного перевороту в 2016 році Ґюлена та його рух звинуватили в організації цього заколоту. Турецька влада заявила, що прихильники опозиціонера проникли в ключові державні інституції.

Під час спроби перевороту в ніч на 16 липня 2016 року на Стамбул та Анкару були здійснені авіанальоти, а на вулицю виведено танки. Внаслідок цих подій загинула 161 особа, ще 1 440 — отримали поранення.

Турецький суд засудив 74 осіб до довічного ув'язнення за участь у спробі перевороту. Країна неодноразово вимагала від США екстрадицію Ґюлена, звинувачуючи американську владу у підтримці його організації.

Нагадаємо, в Одесі помер видатний художник Сергій Ільїн, чия творчість здобула визнання як в Україні, так і за її межами. 

Раніше у ДТП на Закарпатті помер народний артист України Богдан Сташків. Це відбулося, коли він їхав на зустріч із сестрою.

смерть США Туреччина хвороба здоров'я опозиція

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