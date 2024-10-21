В США умер турецкий оппозиционер Фетхуллах Гюлен — что о нем известно

Фетхуллах Гюлен. Фото: REUTERS/Selahattin Sevi/Zaman Daily via Cihan News Agency

В Соединенных Штатах Америки на 83-м году жизни умер Фетхуллах Гюлен. Он был турецким оппозиционером и основателем общественного движения "Хизмет".

Об этом сообщает Hürriyet в понедельник, 21 октября.

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Последние месяцы здоровье Фетхуллаха Гюлена существенно ухудшалось из-за диабета, почечной недостаточности и развития деменции.

Фетхуллах Гюлен. Фото: REUTERS/Charles Mostoller

По данным источников, это ухудшение состояния частично связано с внутренними конфликтами в организации, в частности борьбой за контроль над финансовыми ресурсами между ее европейскими и американскими представителями.

Что известно об основателе общественного движения "Хизмет"

Фетхуллах Гюлен был известным турецким общественным и религиозным деятелем, публицистом, а также бывшим исламским проповедником. В 1999 году он покинул Турцию, уехав в США для лечения, и с тех пор больше не возвращался.

Фетхуллах Гюлен. Фото: REUTERS/Selahattin Sevi/Zaman Daily via Cihan News Agency

Его называли одним из главных противников президента Турции Реджепа Эрдогана. После неудачной попытки государственного переворота в 2016 году Гюлена и его движение обвинили в организации этого мятежа. Турецкие власти заявили, что сторонники оппозиционера проникли в ключевые государственные институты.

Во время попытки переворота в ночь на 16 июля 2016 года на Стамбул и Анкару были осуществлены авианалеты, а на улицу выведены танки. В результате этих событий погиб 161 человек, еще 1 440 — получили ранения.

Турецкий суд приговорил 74 человека к пожизненному заключению за участие в попытке переворота. Страна неоднократно требовала от США экстрадиции Гюлена, обвиняя американские власти в поддержке его организации.

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